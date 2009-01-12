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Bilim / Teknoloji

Çocukları uzaktan izlemek için 'GPS dadı'

ABD'de çocukları uzaktan izlemek isteyen aileler için, küresel yer belirleme sistemine (GPS) sahip elektronik bilezik tanıtıldı

12 Ocak 2009 02:00

ABD'de çocukları uzaktan izlemek isteyen aileler için, küresel yer belirleme sistemine (GPS) sahip elektronik bilezik tanıtıldı.

İngiliz lok8u adlı şirket tarafından üretilen saat benzeri ''num8'' adlı cihaz, çocuğun bileğine takıldığında çalışmaya başlıyor ve çıkarılması da çok zor. Şirketin sözcüsü Matthew Salmon, ''num8''in çıkarılması halinde cep telefonuna uyarı mesajı geleceğini ve çocuğun bulunduğu yeri, sokak adı ve posta kodunu içeren bilginin aileye iletileceğini söyledi.

Normal zamanlarda da aileye, ''num8'' takan çocuğun tam olarak nerede olduğunu bilmek için mesaj gönderilebileceğini ifade eden sözcü, ailelerin, önceden belli bir alanı, yani bir tür görünmez bariyeri belirleyebileceğini ve çocukların bu alandan çıkmaları halinde haberdar edileceklerini anlattı.

3 gün şarj edilmeden çalışan bu ''saat-bileziğin'' bu yıl içinde İngiltere ve ABD'de 200 dolardan satışa çıkarılacağını ve aylık abonelik ücretinin de 10 dolar olacağı kaydedildi. Binlerce insanın bu ürünle ilgili bilgi almaya çalıştığını bildiren sözcü, bazılarının da bunu biraz ''Big Brother'' gibi algıladığını, ancak amacın sadece meraklı ailelerin kaygılarını gidermek olduğunu söyledi.

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