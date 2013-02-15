Çocukları taciz ettiği iddia edilen öğretmene 61 yıl hapis cezası verildi

Konya'da görev yaptığı ilköğretim okulunda, yaşları 11 ila 13 arasında değişen 14 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni 59 yaşındaki D.Ö.'ye, 61 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Olay, 2011 yılında merkez Selçuklu İlçesi Sancak Mahallesi'ndeki Zeki Altundağ İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Okulda yaşları 11 ila 13 arasında değişen 14 kız öğrenci, velilerine öğretmenleri D.Ö.'nün kendilerini taciz ettiğini söyledi. Şikayet üzerine gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen 32 yıllık öğretmen D.Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Konya 2'inci Ağır Ceza Mahkesi'nde hakkında dava açılan öğretmen D.Ö.'den şikayetçi olan öğrenciler ifadelerinde D.Ö.'nün kendilerini öptüğünü, kravat düzeltmek veya düğmeleri kapatmak bahanesiyle kendilerini okşadığını anlattı. Bir öğrenci ise tacize uğrayan bir arkadaşının yaşadığı olayı not aldığı kağıdı sınıfta bulunduğu, bunun üzerine öğretmenin kendisini bilgisayar odasına götürüp taciz ettiğini öne sürdü.

'Savcı cezalandırılmasını istedi'

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, 2010 ile 2011 yılları arasında çeşitli günlerde sanık öğretmen D.Ö.'nün ilköğretim 6 ve 7'nci sınıflarda öğrencilerle yalnız kaldıktan sonra saçlarını, yüzünü okşama, öpme ve sarılma gibi bir takım cinsel içerikli eylemler gerçekleştirdiğini belirtti. Savcı, "Bu eylemlerin öğrencilerde akut stres bozukluğu ve ruh sağlıklarının bozulmasına neden olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle sanığın, çocuğun cinsel istismarını gerçekleştirdiğinden her mağdur için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

'Onlar benim evlatlarım'

Suçlamaları kabul etmeyen öğretmen D.Ö. ise, öğrencilerini evlatları gibi gördüğünü söyledi. Öğrencileri ile arasındaki yaş farkını hatırlatan D.Ö. şöyle dedi:

'Bu nedenle cinsel tacizde bulunmam mümkün değildir. Ben bunu kendime yediremedim. Bu tür suçlamaları kabul etmiyorum. Ben 32 yıllık meslek hayatımda hiçbir öğrencime cinsel tacizde bulunmuş değilim. Kaldı ki, bunlar benim evladımdır ve ben bunlara kendi evladım gibi davranırım. Böyle bir hareket sapıklıktır. Öğrencilerim evlatlarım olması nedeniyle, kendilerini samimiyet içerisinde başarılarını kutlamak için sırtını sıvazladığım ve başını okşadığım olmuştur. Ancak bunlar hiçbir zaman cinsel taciz anlamında değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum.'

Mahkeme heyeti, 14 öğrenciden bazılarına bir kez, bazılarına da defalarca cinsel tacizde bulunduğunu gerekçesiyle D.Ö.'ye toplam 61 yıl 10 ay hapis cezası verdi.