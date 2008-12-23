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Sosyal Güvenlik

Çocukları sigortalayan 18 şirkete suç duyurusu

Emeklilik yaşından etkilenmemek için 15 yaş ve altındaki çocuklara para karşılığı sigorta yaptığı belirlenen 18 şirket hakkında savcılığa suç duyurus

23 Aralık 2008 02:00

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Selim Erol, yeni emeklilik yaşından etkilenmemek için aileleri tarafından sigorta yaptırılan 3 bin 545 çocuğun sigortasının iptal edildiğini, 18 şirket hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Erol, bazı ailelerin, yeni emeklilik yasasından etkilenmelerini önlemek amacıyla 15 yaş ve altındaki çocuklarını, para karşılığı bazı şirketlerde sigortalı gösterdiklerini anımsattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, Antalya'da, iş yerleriyle şirketlerin SGK'ya verdikleri belgelerde yapılan inceleme ve araştırmalarda 2 bin 490 işverenin, toplam 9 bin 477 çocuğu sigortalı gösterdiğinin tespit edildiğini belirten Selim Erol, bunların arasında sadece 6 çocuğun çalışmasının kabul edildiğini kaydetti. 797 şirkette inceleme yapıldığını ifade eden Erol, 3 bin 545 çocuğun sigortasının iptal edildiğini söyledi.

İnceleme ve denetimlerde, sigortalı gösterilen çocukların çalışıp çalışmadığını belirlediklerini anlatan Erol, çocukları usulsüz sigorta yaptıran 18 şirket hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, inceleme ve denetimlerin sürdüğüne dikkati çekti.

Antalya'da bazı reklam ve manken ajansları ile çeşitli sektörlerde faaliyette bulunan bazı şirketlerin, yeni Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ile emeklilik yaşından etkilenmemek için 500 ile 1500 YTL karşılığı çocukları sigortalı yaptığı iddia edilmişti.

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