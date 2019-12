Çocukları şiddet içeren dizilerden uzak tutun

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocukların şiddet içeren her türlü örnek ve ortamdan uzak tutulmasını istedi. Erdoğan, "Şiddeti özendiren, şiddeti yücelten sorumsuz filmlerden, dizilerden çocuklarımızı da kendimizi de arındırmak zorundayız" dedi.



'AKP Genişletilmiş 23. Dönem Milletvekilleri Eşleri İstişare Toplantısı' Genel Merkez'de Emine Erdoğan'ın da katılımıyla yapıldı.



Erdoğan, toplantının açılışında yaptığı konuşmaya "Anneler Günü"nü kutlayarak başladı.

Konuşmasında Mardin'de yaşanan silahlı saldırı olayına da değinen Erdoğan, "Adı töre veya ne olursa olsun o kör şiddet, bir düğün evini bir anda cenaze evine çevirdi. Onlarca masum çocuk bir anda annesiz, babasız, öksüz ve yetim kaldı. Hangi gerekçe, hangi sebep bu kadar acıyı bir insanın, bir toplumun omuzlarına yıkmayı meşru sayabilir. Bunu yapmaya kimin ne hakkı olabilir" diye konuştu.



Yürekleri burkan bu olayın, toplumun anne şefkatine, merhametine, sevgisine muhtaç olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydeden Erdoğan, bu şiddet sarmalının ancak annelerin sahip olduğu duyarlılığın topluma yansımasıyla ortadan kalkabileceğini söyledi. Erdoğan, "Yani vicdanın, karşılıksız sevginin, hoşgörünün, metanetin, adaletin güç kazanmasıyla, bu erdemlerin topluma nüfuz etmesiyle yaralarımız sarılabilecektir. Daha iyi daha sağlıklı bir toplum ancak annelerin hünerli elleriyle yüreklerinde yeşerttikleri insan sevgisiyle inşa edilebilir" dedi.



Tüm kadınları Mardin'de yaşanan trajediye dikkat kesilmeye ve acıya ortak olmaya çağıran Erdoğan, özellikle milletvekili eşlerinin daha fazla inisiyatif yüklenmesi gerektiğini vurguladı.



Türkiye genelinde kadınların eğitim imkanlarından mahrum kalmamaları için gayretli bir çalışma yürüttüklerin anlatan Erdoğan, "Haydi Kızlar Okula", "Ana Kız Okuldayız" gibi kampanyalara bizzat öncülük yaptığını ve başarılı sonuçlar elde edildiğini anlattı.



Bir annenin çocuğuna vereceği eğitimin, sevginin ve şefkatin yerini hiçbir şeyin doldurmasının mümkün olmadığına dikkati çeken Emine Erdoğan, şöyle devam etti:



Şiddet filmleri ve dizilerine tepki



"Bir annenin sağladığı ahlak eğitimini, insaniyet eğitimini başka kimse, hiçbir kurum sağlayamaz. Biz eğitimi Türkiye'nin her köşesine ulaştırmanın kadınlarımızı, kızlarımızı yüzde 100 okur-yazar yapmanın mücadelesini yine vereceğiz. Ancak bu yeterli değil. Aile kurumunu korumak zorundayız. Annelerin çocuklarını sevgiyle, şefkatle büyütebilecekleri zemini sağlamak zorundayız. Çocuklarımızı şiddet içeren her türlü örnekten, her türlü ortamdan uzak tutmak zorundayız. Şiddeti özendiren, şiddeti yücelten sorumsuz filmlerden, dizilerden çocuklarımızı da kendimizi de arındırmak zorundayız. Eğer bunu yapmazsak bu hassasiyeti göstermezsek hiç arzu etmesek de bu tür acı olaylar yaşanmaya devam edecektir. Bir kez daha tüm milletvekili eşlerini, karar mercinde bulunan tüm hanım kardeşlerimi, sivil toplum örgütlerimizi, medyayı sorumluluk almaya davet ediyorum." (aa)