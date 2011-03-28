Çocukları şekerleriyle birlikte gömmüş

T24 - Çocukların Yozgat’ın Çayıralan ilçesindeki Yahyasaray Barajı yakınlarında gömüldükleri yerde inceleme yapan polisler çocuklara ait kemik ve elbise parçaları yanında şeker ve şeker kağıtları da buldu.



Özel torbalar içindeki kemik ve elbise parçaları görevliler tarafından Keçiören’deki Ankara Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Yetkililer yapılacak DNA ve kriminal incelemenin 1-2 gün süreceğini belirterek, kemik parçalarının daha sonra ailelere teslim edileceğini bildirdi.









Müşahade bölümünde



U.V.G.’nin 23 Şubat 1999’da Çayıralan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurduğu ve mahkeme kararıyla “09.09.1980” olan doğum tarihini “09.09.1978” olarak değiştirdiği tespit edildi. Katil zanlısı, sorgusundan sonra önceki akşam getirildiği Kayseri Adliyesi’nde linç girişiminde bulunulması üzerine çok sıkı korumaya alındı. Tutuklu ve hükümlülerin saldırısına uğrayabileceği ya da canına kıyabileceği ihtimali dikkate alınarak U.V.G., tek kişilik özel bölümde tutuluyor.



