Çocukları Koruma Örgütü: Dünyada 700 milyon çocuk gelin var

Uluslararası çocukları koruma örgütü Save the Children, "Her Kız Çocuğu Değerlidir" adlı raporunda, dünya genelinde 700 milyon kız çocuğunun 18 yaşına gelmeden evlendiğini bildirdi.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında bir rapor hazırlayan örgüt, erken evliliklerin kız çocukları üzerinde eğitim, kişisel koruma ve sağlık gibi alanlarda olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekti. Raporda, kız çocukları için en büyük sorunun erken yaşta evlilikler olduğu çünkü bu kız çocuklarının sıklıkla okula gitmediği, ev içi şiddet taciz ve tecavüzlerin kurbanı olduğu belirtildi.

Save the Children Almanya Başkanı Susana Krüger, "Çocuk yaşta evlilikler, pek çok dezavantajı olan bir kısır döngü. Bu kısır döngüde kız çocukları eğitim, gelişim ve çocukluk gibi temel haklardan mahrum kalıyor" dedi.

Krüger, “Vücutları daha hazır bile değilken çocuk doğuruyorlar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda da yüksek riske sahipler“ şeklinde konuştu.

Rapora göre, çocuk evliliklerin en fazla görüldüğü ülke Hindistan. Bu ülkede kız çocuklarının yüzde 47'si erken evlilik kurbanı.

Zengin yoksul ayırımı

Nijerya'da ise yoksul ailelerin kız çocuklarının zengin ailelerin çocuklarına kıyasla daha erken evlendirildiği kaydedildi.

Nijerya'da yoksul kız çocuklarının yüzde 40'ı 15 yaşına gelmeden evlenirken, bu oran zengin ailelerde yüzde 3 civarında. Afganistan, Yemen, Hindistan ve Somali'de bazı kız çocukları ise daha 10 yaşına gelmeden evlendiriliyor.

Save the Children, kız çocuklarının durumunun en iyiden en kötüye doğru olduğu ülkeleri gösteren bir liste yayınladı. Erken evlilik, okul eğitimi, erken yaşta hamilelik, anne ölümleri ve mecliste kadın oranı gibi beş gösterge temel alındı.

Buna göre en üst sırada İsveç, Finlandiya ve Norveç yer aldı. Almanya 12'inci sırada bulunuyor. En son sıralarda ise Nijer, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali ve Somali bulunuyor. Türkiye ise 144 ülke arasında 55'inci sırada yer alıyor.

©Deutsche Welle Türkçe

epd/AFP, BS/GA