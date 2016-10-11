T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Çocukları Koruma Örgütü: Dünyada 700 milyon çocuk gelin var

Save the Children örgütü, dünya genelinde 700 milyon kız çocuğunun 18 yaşına gelmeden evlendiğini bildirdi

11 Ekim 2016 15:22

Uluslararası çocukları koruma örgütü Save the Children, "Her Kız Çocuğu Değerlidir" adlı raporunda, dünya genelinde 700 milyon kız çocuğunun 18 yaşına gelmeden evlendiğini bildirdi.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında bir rapor hazırlayan örgüt, erken evliliklerin kız çocukları üzerinde eğitim, kişisel koruma ve sağlık gibi alanlarda olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekti. Raporda, kız çocukları için en büyük sorunun erken yaşta evlilikler olduğu çünkü bu kız çocuklarının sıklıkla okula gitmediği, ev içi şiddet taciz ve tecavüzlerin kurbanı olduğu belirtildi.

Save the Children Almanya Başkanı Susana Krüger, "Çocuk yaşta evlilikler, pek çok dezavantajı olan bir kısır döngü. Bu kısır döngüde kız çocukları eğitim, gelişim ve çocukluk gibi temel haklardan mahrum kalıyor" dedi.

Krüger, “Vücutları daha hazır bile değilken çocuk doğuruyorlar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda da yüksek riske sahipler“ şeklinde konuştu.

Rapora göre, çocuk evliliklerin en fazla görüldüğü ülke Hindistan. Bu ülkede kız çocuklarının yüzde 47'si erken evlilik kurbanı.

Zengin yoksul ayırımı

Nijerya'da ise yoksul ailelerin kız çocuklarının zengin ailelerin çocuklarına kıyasla daha erken evlendirildiği kaydedildi.

Nijerya'da yoksul kız çocuklarının yüzde 40'ı 15 yaşına gelmeden evlenirken, bu oran zengin ailelerde yüzde 3 civarında. Afganistan, Yemen, Hindistan ve Somali'de bazı kız çocukları ise daha 10 yaşına gelmeden evlendiriliyor.

Save the Children, kız çocuklarının durumunun en iyiden en kötüye doğru olduğu ülkeleri gösteren bir liste yayınladı. Erken evlilik, okul eğitimi, erken yaşta hamilelik, anne ölümleri ve mecliste kadın oranı gibi beş gösterge temel alındı.

Buna göre en üst sırada İsveç, Finlandiya ve Norveç yer aldı. Almanya 12'inci sırada bulunuyor. En son sıralarda ise Nijer, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali ve Somali bulunuyor. Türkiye ise 144 ülke arasında 55'inci sırada yer alıyor.

©Deutsche Welle Türkçe

epd/AFP, BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Çocuk gelin700 milyon çocuk gelinçocukları koruma örgütüSave the Childiren

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24