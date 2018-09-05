Sude UÇAROĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala psikolog Sıla Sönmez, okula yeni başlayacak olan öğrencilere ve velilerine uyarılarda bulundu.

Özel bir hastanede görev yapan psikolog Sıla Sönmez okulun ilk günü ailelerin de çocuklarla birlikte okula gitmeleri, çocuk isterse ilk gün için sınıfta bir süre yanlarında bulunmalarını söyledi. Bazı çocuklarında okula gitmek istemediğini belirten Sönmez, \"Çocukların okula gitmek istememelerinin sorunları aslında bilmedikleri bir şeye olan korkularından kaynaklanmaktadır. Çocukları korkutan şey bilinmezliktir. Bu yüzden onlara okul hayatları hakkında gerekli bilgilendirmeleri yaparsak ve eğer onların dilinden konuşursak her hangi bir sorun çıkmasını da engellemiş oluruz\" diye konuştu.

Okulun ilk gününde çocuklara travma yaratmaması için uyarılarda bulunan Sönmez şöyle konuştu:

\"Okulun başlayacağı günden belki bir gün öncesinden yada bir hafta öncesinden çocuklara okul hayatlarının nasıl ilerleyeceğine dair, okulun ilk gününde onları neler beklediğine dair ufak tefek bilgiler verilebilir. Bunların daha çok oyunlarla birlikte yapılıyor olmasını tavsiye ederim. Çünkü onların dünyasında negatif olan şeylere yer yoktur ve onları kaygılandıracak onları korkutacak en ufak şeylerden çocuklar uzaklaşmak isterler. O yüzden okulla ilgili güzel anılar okulun onlara ne katacağına dair orada arkadaşlarıyla nasıl güzel vakit geçireceklerine dair bilgi verilirse çocuklar içinde ilk gün travma azaltılmış oluyor. Ailelerin çocuklarına güven veriyor olması gerekiyor. 0-6 yaş döneminde genelde aile içinde çocuklar kendini çok güvende hissediyorlar ve çocuklar için anne sevgiyi baba ise güveni temsil ediyor bu nedenle çocukların okulda da bunu bulabileceklerini ve ailelerin her zaman kendilere destekçi olacağını biliyor olması gerekiyor.\"



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