Çocukları köpekbalığından kurtardı, işinden oldu

Avustralya’daki tatili sırasında çocukları köpekbalığı saldırısından kurtaran Paul Marshallsea işinden atıldı.

İngiliz Marshallsea eşiyle birlikte yaşadığı yoğun stresten dolayı işinden ‘hasta’ izni aldı. 62 yaşındaki adam ve eşi iki aylık izinlerini Avustralya’da geçirmeye karar verdi. Tatil sırasında Marshallsea, Avustralya’nın popüler plajı Queensland'da çocukların oynadığı alana yönelen köpekbalığını kuyruğundan yakalayarak uzaklaştırdı. Kurtarma görüntüleri ulusal televizyonda yayınlandı ve Marshallsea kahraman ilan edildi.



ntvmsnbc'nin Daily Mail'e dayandırdığı haberine göre, çiftin birlikte çalıştığı hayır kurumu Avustralya televizyonu tarafından çekilen videoyu gördükten sonra Marshallsea ve eşini işten atma kararı aldı. Kurum, hasta izni alan çiftin Avustralya’ya tatile giderek güvenlerini zedelediğini belirtti.

Televizyondan yayınlanan görüntülerin kanıt olarak gösterilmesinden rahatsız olan Marshallsea, “Çocukları kurtarmanın işime mal olacağını bilmiyordum. Şimdi ne yapacağım? İngiltere’de köpekbalığı avcısı aradıklarını sanmıyorum” şeklinde konuştu.