T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çocukları köpekbalığından kurtardı, işinden oldu

İş yerinden hastalık izni alarak gittiği tatil sırasında çocukları köpekbalığı saldırısından kurtaran bir adam, görüntüler televizyonda yayınlanınca işinden kovuldu

13 Mart 2013 11:11

Avustralya’daki tatili sırasında çocukları köpekbalığı saldırısından kurtaran Paul Marshallsea işinden atıldı.

İngiliz Marshallsea eşiyle birlikte yaşadığı yoğun stresten dolayı işinden ‘hasta’ izni aldı. 62 yaşındaki adam ve eşi iki aylık izinlerini Avustralya’da geçirmeye karar verdi. Tatil sırasında Marshallsea, Avustralya’nın popüler plajı Queensland'da çocukların oynadığı alana yönelen köpekbalığını kuyruğundan yakalayarak uzaklaştırdı. Kurtarma görüntüleri ulusal televizyonda yayınlandı ve Marshallsea kahraman ilan edildi.

ntvmsnbc'nin Daily Mail'e dayandırdığı haberine göre, çiftin birlikte çalıştığı hayır kurumu Avustralya televizyonu tarafından çekilen videoyu gördükten sonra Marshallsea ve eşini işten atma kararı aldı. Kurum, hasta izni alan çiftin Avustralya’ya tatile giderek güvenlerini zedelediğini belirtti.

Televizyondan yayınlanan görüntülerin kanıt olarak gösterilmesinden rahatsız olan Marshallsea, “Çocukları kurtarmanın işime mal olacağını bilmiyordum. Şimdi ne yapacağım? İngiltere’de köpekbalığı avcısı aradıklarını sanmıyorum” şeklinde konuştu.

ETİKETLER

ingiltereingiliztatilavustralyaPaul Marshallseaköpekbalığıkurtarmaçocukkahramanatılmakovuma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24