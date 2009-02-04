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Yaşam

Çocukları karışan iki aile çifte vatandaşlık istiyor

Suudi Arabistan'da doğum sonrasında çocukları karışan Yusuf Cüce ile Mehmet el Munaccim, çifte vatandaşlık istiyor.

04 Şubat 2009 02:00

Suudi Arabistan'da hastanede doğum sonrasında çocukları karışan Yusuf Cüce ile Mehmet el Munaccim, aileleri için çifte vatandaşlık istiyor.

Antakya'nın Turunçlu beldesinde yaşayan ve 18 yıl önce oto elektrikçisi olarak çalışmak amacıyla Suudi Arabistan'a giden Yusuf Cüce ile eşi Funda Cüce'nin, 5 yıl önce bu ülkede doğan çocuklarının, hastanede Munaccim ailesinin çocuğuyla karışması sonucu sıkıntılı dönemler geçiren aileler, öz çocuklarının sağlıklı gelişimleri ve psikolojik rahatsızlıklar yaşamamaları için 6'şar aylık dönemlerle birbirlerinin ülkesinde kalıyor.

Öz oğlu alışamadı

Munaccim'i Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğine getirdiğini anlatan Cüce, öz oğlu Ali'nin halen kendilerine alışamadığını ve Munaccim ailesinin yanında kalmak istediğini aktardı. Cüce, çocuklarının sağlıklı gelişmesi ve psikolojik sorunlar yaşamaması için yaz aylarında Suudi Arabistan'daki Munaccim ailesinin yanında kaldıklarını söyledi. Bu dönemde de Munaccim ailesinin 6 ay süreyle kendilerinde kalmak için Türkiye'ye geldiğini kaydeden Cüce, oğulları alışana kadar bu yöntemle çocukların yanında olacaklarını belirtti.

Çocukları alışana kadar yaşadıkları süreci sıkıntısız atlatmak için çaba gösterdiklerini ifade eden Cüce, çifte vatandaşlık için gerekli girişimleri başlatacaklarını dile getirdi.

Yardım isteyecekler

İki ailenin de çifte vatandaş olması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Cüce, gerekirse Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Suudi Arabistan Kralı Abdullah'tan yardım isteyeceklerini sözlerine ekledi.

Munaccim de Cumhurbaşkanı Gül ve Kral Abdullah'ın konuyla yakından ilgilendiğini belirterek, teşekkür etti. "İnşallah bundan sonra da yanımızda olurlar" diyen Munaccim, Gül ve Abdullah'ın yaşananlara "baba duyarlılığıyla" yaklaşacağını umduklarını söyledi.

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