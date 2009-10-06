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Sağlık

Çocukları kanserden kurtarmada büyük adım

Çocuklardaki kanser vakalarından ölümlerin yüzde 15’inin nedeni olan nöroblastomanın tedavisi yolunda yeni bir umut doğdu.

06 Ekim 2009 03:00

Çocuklardaki kanser vakalarından ölümlerin yüzde 15’inin nedeni olan nöroblastomanın tedavisi yolunda yeni bir umut doğdu.

Henüz ilk aşamalarında olan araştırmalara göre, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesiyle   bu hastalığa yakalanan çocukların kurtulma şansının önemli ölçüde artabileceği sanılıyor. İngiltere’nin Southampton Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, “anti-41BB”, “anti-CD40” ve “anti-CTLA4” adlı antikorların, laboratuvar ortamında, tümörlerin yüzde 40 ila 60’ını yok ettiği görüldü.

Uzman, Juliet Gray, bu antikorlarla yüklenen bir bünyenin bağışıklık sisteminin, kanser tümörleriyle mücadelesinin sağlanabileceğini belirtti.

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