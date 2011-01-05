Çocukları İnternet bağımlısı olan ailelere destek hattı

T24- Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren, çocukları internette çok zaman geçiren ailelere yardım amaçlı bir destek hattının kurulması için çalışmaya başladıklarını söyledi. Özeren, "Ailelerden gelen çağrıyı pedagoji, psikoloji merkezlerine yönelteceğiz. Böylece ailenin profesyonel yardım almasına yardımcı olacağız" dedi.



Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren, teknolojide ve sanal ortamda yaşanan hızla gelişmeye paralel olarak bir takım istenmeyen olayların yaşandığını, internette izinsiz görüntüleri yayımlanan ya da haklarında asılsız ifadeler içeren metinler bulunan kişilerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bağlı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını arayıp yardım istediğini anlattı.



Arayanların arasında çocukları internette çok zaman geçiren ailelerin de bulunduğunu belirten Özeren, bu vatandaşlara yardım amaçlı bir destek hattının kurulması için çalışmaya başladıklarını bildirdi.



Kısa zaman içerisinde hayata geçirilmesi planlanan destek hattıyla vatandaşlara internet konusunda yardımcı olmayı ve yol göstermeyi de hedeflediklerini vurgulayan Özeren, şunları söyledi:



''Buraya gelen çağrıları tek merkezden yanıtlamakla kalmayacak, profesyonel merkezlere de yönlendireceğiz. Örneğin bir aile arıyor ve çocuğunun internette çok zaman geçirdiğini belirtiyor. Böyle bir problem karşısında biz gelen çağrıyı pedagoji, psikoloji merkezlerine yönelteceğiz. Böylece ailenin daha profesyonel yardım almasına yardımcı olacağız. Destek hattının kurulmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili İnternet Kurulu bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduk. İnternete yönelik bu tür danışma ve destek hatları AB üyesi ülkelerde faaliyetlerini sürdürüyor. Yani AB ülkelerinde çocuklara yönelik bu tür çalışmalar var. Bu konuda Türkiye'de AB üyesi ülkelerle aynı standartları aynı zamanda yakalamak için çalışıyor.''

Kurul olarak sosyal paylaşım sitelerinin daha verimli kullanılmasına katkı sağlamak için de çalışma grubu oluşturduklarını anlatan Özeren, ''Şu anda Facebook'un 24 milyon kullanıcısı var. İnternet güvenliği kapsamındaki çalışmalarımızın içinde sosyal paylaşım sitelerinin daha verimli kullanımı da yer alıyor'' dedi.