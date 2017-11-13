Çocukları için yaptıkları sebzeli makarnalar, gelir kapıları oldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın merkez ilçesi Efeler\'de, ikisi de evli ve 2 çocuk annesi Hatice Demir ve Dudu Aydın, domates yemeyen çocukları için önce domatesli makarna yaptı, daha sonra çeşitli sebzeleri hamura karıştırarak ürettikleri renkli makarnaları gelir kapısı haline getirdi. Makarnaların \'Renkli Dünyalar\' adı altında patentini alan kadınlar, hedeflerinin internet üzerinden de satış yapmak olduğunu söyledi.

Her ikisi de 44 yaşında olan Hatice Demir ve Dudu Aydın, çocukları için çeşitli sebzeleri hamura karıştırarak, yaptıkları renkli makarnaları, gelir kapısı haline getirdi. Kadınlar, makarnaları önce yakınlarına satmaya başladı. Talep çoğalınca organik pazarda da satmaya başladıkları makarnaların patentini alan kadınlar, ürettikleri makarnaları fuarlarda tanıttı. Adına \'Renkli Dünyalar\' dedikleri makarnaların ortaya çıkış hikayesini Hatice Demir, şöyle anlattı:

\"Önce çocuklar için makarna yapmaya başladık; ancak arkadaşımın çocuğu domates yemiyordu. Onun için domatesli makarna yaptık. Daha sonra bu makarnaların ıspanaklı, ısırgan otlu derken çeşitli sebzelerden makarna yapar olduk. Yaptığımız bu makarnaları önce ailemize, ardından çevremizdeki arkadaşlara vermeye başladık. Sonra, \'bu işi ilerletebilir miyiz\' diye düşünürken, büyütmeye karar verdik. Ispanak, ısırgan otu, kırmızı biber, pancar, kabak, brokoli, havuç ve benzeri sebzelerden 13 çeşit makarna yapmaya başladık. Makarna gibi aynı şekilde, evimizde hazır çorba da üretmeye başladık. Bu işe başlayalı bir yıl oldu. Yaptığımız makarnaları organik pazarlarda sergi açarak müşterilerimize satıyoruz. Yaptıklarımızla fuarlara da katıldık. Çok beğenildi. Yaptığımız şeyin çok değerli olduğunu anlayınca, \'Renkli Dünyalar\' adı altında markamızın patentini aldık. Bir gün karşımıza bir destekçinin çıkacağına ve bu işin daha da büyüyeceğine inanıyoruz.\"

\'BUNDA GIDA BOYASI VAR MI?\' DİYE SORULUNCA ÇOK ÜZÜLÜYORUZ

Bazı müşterilerin makarnayı satın alırken, \'Gıda boyası var mı?\' diye sormalarına çok üzüldüklerini belirten Demir, \"Sebzeleri pişiriyoruz, kesiyoruz, hamuru yoğuruyoruz, makarnayı kesiyoruz ve kurutuyoruz bir çok işlemden geçiyor. Zor da olsa bu işi çok severek yapmaktayız. Tadı, çarşıda satılan makarnalara asla benzemiyor, çok güzel aynı zamanda da sağlıklı. Çorbalıklar bile bebekler için çok faydalı. Bazı müşterilerimiz makarnayı alırken, \'bunda, gıda boyası mı var?\' diye soruyor. Bu duruma çok üzülüyoruz. Çünkü, bu bir emek işi. Makarnaları tamamen sebzelerle renklendiriyoruz, gıda boyası kullanmıyoruz. İki kişi bir günde ancak 10 kilo makarna yapabiliyoruz. Kilosunu 25 TL\'den satıyoruz. Müşterilerimiz, daha rahat ala diye 10 TL\'lik paketler hazırladık\" diye konuştu.

Yaptıkları işi çok sevdiklerini ve herkesten destek beklediklerini dile getiren Dudu Aydın ise makarnaları internet üzerinden de satmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

\"Bir yıldan beri kendi imkanlarımızla ürettiğimiz makarnaları satıyoruz. İlerleyen süreçte internet sitesi açıp, buradan da satış yapmayı planlıyoruz. Şu anda organik pazarlarla idare ediyoruz. Ancak biz biraz daha büyümek istiyoruz. Sağlıklı ürünler olarak çok daha fazla kişiye ulaşmak istiyoruz. İlk başladığımızda satışlara pazar arabasıyla çok zor şartlarda gidiyorduk. Kısa süre öncede borçlanarak bir otomobil aldık. Bu konuda eşlerimiz bile destek olmadı. Ne olursa olsun biz iki arkadaş bu işi başarmaya karar verdik. Başaracağımızda inanıyoruz.\"



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