Çocukları için minare boyuyor

T24- Sakarya'da iki çocuğunu okutabilmek için camilerin minarelerini onarıp boyasını yapan kadın, onlarca metre yükseklikte erkeklerin bile zorlukla yapabildiği işte cesaretiyle takdir topluyor.



Gazetehabertürk'ün haberine göre, birçok kişinin bakmaya dahi cesaret edemediği minarelere çıkarak onarım ve boya işi yapan 40 yaşındaki Emel Akyüz, ölümle burun buruna çalışıyor. Bir oğlu ilköğretimde okuyan, kızı da üniversiteye hazırlanan Akyüz, çocuklarının geleceği için çalışmaya devam ediyor.

Daha önce evlere temizliğe giderek geçimini sürdüren Akyüz, iki yıl önce bir minare ustasıyla tanışınca, kendini, aklının ucundan dahi geçirmediği bir mesleğin içinde buldu. 6 aylık bir iş eğitimi ardından tehlikeli ve zorlu işe adım atan iki çocuk annesi, işini başarıyla sürdürüyor.

Şimdiye kadar çeşitli ilçe ve köylerdeki 70 civarında caminin onarım ve boya işini yaptığını söyleyen Akyüz; "İşimden büyük haz duyuyorum. Çünkü Rabbimin evi. Temizliğini, bakımını ve boyasını yapmak insana ayrı bir mutluluk veriyor." diye konuştu.

Metrelerce yükseklikte, emniyet kemeri olmadan çalışmasına rağmen hiç kokmadan işini yaptığını anlatan Akyüz, şunları ifade etti: "Yükseklik beni korkutmuyor. 75 metre yüksekliğe kadar çıktım. Güvenliğimizi Rabbim sağlıyor. Kemersiz halatlarla çalışıyoruz. Önce merdiveni halatla minareye bağlıyoruz. Kendimizi Allah'a emanet edip, merdivene çıkıp boya yapıyoruz. Minarenin tepesindeki aleme kadar boya yapıyoruz. 2-3 günde bir minareyi boyuyoruz."



Görenleri şaşırtıyor



Minarede kendisini çalışırken görenlerin çok şaşırdığını kaydeden Akyüz; "Herkes hoş karşılıyor. İlk başta kendi adıma tedirgin oluyorlar. 'Yapma bacım, etme ablam evladım' diyorlar sonra alışıyorlar. Minareye ilk çıktığımda çocuklarım gözümün önüne gelmişti. Evlatlarımdan başka hiç bir şey gözüm görmüyor. Onlar için her şeyi göze alıyorum" dedi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Süngüt Köyü'ndeki caminin minaresini boyayan Akyüz'ü gören köylüler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Köylü kadınlardan Necmiye Okut, kendisinin bakmaya bile korktuğu minarede korkusuzca çalışan kadını görünce şaşırdığını belirtiyor. Akyüz'ün cesaretiyle herkese örnek olduğunu ifade eden Okut, şöyle konuştu: " Ben bakmaya bile korkarken o çıkıp boya yapıyor. 10 adım yukarı çıkamam, çok şaşırdım. Bayanların cesaretli olması güzel."

Köy camisinin imamı Mehmet Şimşek ise bir kadının metrelerce yükseklikteki minarede çalışmasının şaşırtıcı olduğunu dile getirdi. Akyüz'ün çok güzel bir şekilde minareyi boyadığını kaydeden Şimşek; "Gerçekten çok şaşırtıcı. İlk çıktığı zaman yanındaki ustası boyayacak zannettim, maşallah bir haftalık işçilikten sonra minaremizi çok güzel boyadı. Bir çok erkeğin yapamayacağı bir iş, basit değil, zor bir işi seçmiş. Kendisi seve seve yaptığını söylüyor." şeklinde konuştu.