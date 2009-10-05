Çocukları için çalışan sessiz oyuncu

Bez Bebek adlı dizide bakıcı Makbuş’u canlandıran Sevin Aktansel, yakalandığı ALS hastalığı nedeniyle konuşamadığı için repliklerine dublaj yapılıyor.



FOX’un ilgiyle izlenen dizisi ‘Bez Bebek’te evin iki çocuğunun bakıcısı Makbuş’u canlandıran, 47 yıllık tiyatrocu Sevin Aktansel’in bir yıldır büyük bir dram yaşadığı ortaya çıktı. ‘Şehnaz Tango’, ‘İlişkiler’, ‘Eltiler’, ‘Tatlı Hayat’ ve ‘Büyük Yalan’ gibi pek çok dizi filmde rol alan 72 yaşındaki Aktansel, ALS hastalığına yakalandı ve bir yıl içinde hızla kilo vermeye, konuşma yetisini kaybetmeye başladı. Aktansel, buna karşın dizide oynamak istediğini yapım şirketine iletti.

Çünkü eşini yıllar önce kaybeden Aktansel’in 30’lu yaşları geçen ve özürlü olan iki çocuğuna bakması gerekiyordu. Yapım şirketi ve bağlı bulunduğu Tümay Özokur Ajans’ın desteğiyle Aktansel, dizide oynamaya devam etti. Aktansel’e her bölümde birkaç sahne yazılarak işine devam edilmesi sağlandı. Konuşamayan sanatçı, çekimlerde sadece ağzını oynatabildiği için daha sonra sesine dublaj yapılıyor. Çalışanların “Çok disiplinli ve özel bir insan. Hayat onun için hiç kolay olmamış” dediği Aktansel, yürüyebildiği için servisle evinden alınıp sete götürülüyor.



‘Seyirciye saygım sonsuz’



Duygularını ancak yazarak iletebilen Aktansel, sağlık sorunlarına karşın işine olan saygısının bitmediğini belirtti. Aktansel, Milliyet’in sorularını yazıyla yanıtladı:



“Tiyatroya 40 yıl hizmet verdim. Her zaman yaptığım işi saygıyla ve mutlulukla yaptım. Heyecanımın ve gücümün devam ettiğine inanıyorum. 7 yıldır alzheimer hastası olduğum, buna rağmen çekimlere devam ettiğim söyleniyormuş. Bu tamamen yanlış bir tanıdır. Hafıza ve dikkat kaybına neden olduğundan çalışmamı imkânsız kılar. 1 yıldır ALS hastalığıyla uğraşmaktayım. Konuşmamda bazı problemlerim olduğu için seslendirmemi başka bir arkadaşım yapmaktadır. Oyunculuk performansımda kayıp yoktur. Onu ben hissetsem bu işi yapmazdım.”



ALS nedir?



ALS, motor nöron hastalığı olarak anılıyor. Rahatsızlık, merkezi sinir sisteminde medulla spinalis ve beyin sapı adı verilen bölgede motor hücrelerin kaybından ileri geliyor. Hücrelerin kaybı kaslarda zaafa ve erimeye yol açıyor. Genellikle erişkin yaşlarda (40-50) ve erkeklerde daha fazla görülüyor.



