Çocukları havuzla buluşturan proje: Yüzme Bilmeyen Kalmasın

Zafer BARIŞ / NEVŞEHİR (DHA) - Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen \'Yüzme Bilmeyen Kalmasın\' projesinde Nevşehir\'de 300 öğrenci havuzla buluştu.

Proje, Cumhurbaşkanlığı\'nın İkinci 100 Günlük Program\'ında da yer alıyor.

Projenin uygulanmasıyla ilgili bilgiler veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi\'nin Nevşehir dahil tüm Türkiye\'de start aldığını belirterek, \'\'Biz de bu çerçevede Bismillah dedik ve öğrencilerimize yüzme dersi vermeye başladık. İlk etapta 300\'e yakın öğrencimizi havuzla buluşturduk. İl genelinde 1200 - 1500 öğrencimize ulaşacağız inşallah. Bu proje kapsamında küçük çocuklarımız yüzme öğrenecekler. Havuza gelen çocuklarımız oldukça heyecanlı ve mutlular. Yüzlerinden ve neşelerinden de anlaşılıyor\'\' dedi. Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Havuzu Antrenörü Bayram Ay ise \"Biz burada \'Yüzme Bilmeyen Kalmasın\' adlı bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu proje, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2016\'da imzalanan işbirliği kapsamında yürütülüyor. Yürüttüğümüz proje aynı zamanda, Cumhurbaşkanlığı\'nın ikinci 100 Günlük Programı\'nda yer almaktadır. Bu projede, ülke genelinde 100 bin öğrenciye yüzme öğretmek hedefleniyor. Projeyle ilgili okul yöneticilerimize bilgiler aktardık. Şu an 75\'inci Yıl İlkokulu ile Mustafapaşa İlkokulu öğrencileri havuzda yüzme eğitimi alıyor. Projemiz tüm hızıyla devam ediyor. İlimizde bin 200 öğrenciye yüzme öğretmeyi hedefliyoruz ama bu rakam artabilir. Okullarımızın 3\'üncü ve 4\'üncü sınıflarındaki öğrencileri havuza alıyoruz. Çocuklarımızın havuza ve yüzme derslerine ilgileri çok fazla, severek yapıyorlar. Çocuklarımıza 5 kişilik antrenör ekibimiz eğitim veriyor. Anı zamanda herhangi bir tehlikeye karşı da cankurtaran görevlilerimiz var. Bütün ekibimiz çocuklarla yakından ilgileniyor\" ifadelerini kullandı.

Havuzda yüzme dersi alan 75\'inci Yıl İlkokulu 4\'üncü sınıf öğrencisi Buse Aydın ise \"Burada hem eğleniyorum hem de yüzmeyi öğreniyorum. Bu çok eğlenceli, çok seviyorum. Sudan korkmuyorum ama yüzme bilmiyordum. Yüzme öğrenmek için buraya geliyorum ve çok güzel ilgileniyorlar bizimle ve biz de eğlenerek yüzme öğreniyoruz\" diye konuştu. 75\'inci Yıl İlkokulu Müdür Yardımcısı Erdal Bozkurt da \"Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığımızın başlattığı bu proje ile ilgili yazılar okullarımıza geldi, biz de 3\'üncü ve 4\'üncü sınıf öğrencilerimize ve velilerine bildirdik. Öğrencilerimiz, bu imkandan yararlanıyorlar. Herkesin bu imkandan yararlanması gerekiyor. Güzel bir ortam, öğrencilerimiz de gerçekten çok mutlular, severek de geliyorlar. Okuldan havuza geliş gidişlerde bazı sıkıntılar oluyor ama havuzda öğrencilerimiz çok mutlular. Havuzdaki etkinliği de eğitimin bir parçası olarak görüyoruz\" dedi.

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