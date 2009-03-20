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Sağlık

Çocukları hastane ziyaretine götürmeyin

Hastane ziyaretine götürülen çocuklarda fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar görülebilir.

20 Mart 2009 02:00

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği Şefi Prof. Dr. Ömer Karahan, çocukların hasta ziyareti için hastaneye götürülmesinin yanlış olduğunu, bu durumun çocuklarda fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklara neden olabileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Karahan, yaptığı açıklamada, Türkiye'de sağlık alanında büyük eğitim eksikliği olduğunu söyledi.

Sağlık konusunda bilgilendirmenin genel olarak hastalıklarla ilgili konularda oldukça az olduğunu ifade eden Karahan, "Sağlıkta karşılaştığımız en büyük yanlışlardan biri hasta ziyaretlerinde dikkat etmediğimiz, kendimiz ve hasta için büyük önem taşıyan sağlık kurallarıdır" dedi.

Karahan, usulüne göre yapılan ziyaretin hastanın yalnızlık, güçsüzlük, sahipsizlik gibi hislere kapılmasını önleyerek moralini yükselteceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hayata bağlılık da ne kadar yüksek olursa hastanın iyileşmesi o kadar iyi seyir gösterir. Doğru yapılan ziyaretin olumlu etki ve katkıları olduğu gibi yanlış ziyaretin de zararları olmaktadır. Bu nedenle hastalar için belirlenen genel ve özel ziyaret kurallarına uyulmalıdır. Ziyaretler belirlenen saatler içinde yapılmalı, kısa süreli olmalıdır. Ziyarete giderken hastaya yararlı veya zararlı olup olmadığı düşünülmeden her türlü yiyecek, içecek götürülüyor. Sonra piknik veya panayır yeri gibi hasta odasında getirilen yiyecekler açılıyor. Ziyafet sofraları kuruluyor ama hastanın sağlık durumu akıllara gelmiyor." 

Hastaya ölümle sonuçlanan hastalık hikâyeleri anlatılıyor

Ziyaret sırasında hastalara olumsuz ve ölümle sonuçlanan hasta ve hastalık hikâyelerinin anlatıldığını, bunun doğru olmadığını ifade eden Ömer Karahan, hastanın tedavisi ve ameliyatla ilgili fikir yürütmenin, yorumda bulunmanın hastaları olumsuz etkileyebileceğini, bu nedenle daima iyi şeyler söylenmesi gerektiğini bildirdi.

Hastanelerde çocukların ziyarete getirilmesinin de yasak olduğunu anımsatan Karahan, şunları kaydetti:

"Hastanelere çocukların ziyarete götürülmesi yasak olmasına rağmen bu yasağa hiç uyulmuyor, vatandaş adeta şalvarının içinde çocuğunu ziyaret için hastaneye sokmaya çalışıyor. Çocukların hasta ziyareti için hastanelere götürülmesi çok yanlış. Yapısı gereği çocukların hem mikrobik hastalıklara hem de ruhsal dalgalanmalara direnci azdır. Sağlık kuruluşlarında hastane enfeksiyonları, ölümle sonuçlanabilen çok ciddi risklerden birisidir. Geçtiğimiz yıllarda eski bir bakan hastane enfeksiyonundan öldü."

Hastane ortamındaki mikropların antibiyotiklere çok dirençli olduğuna dikkati çeken Karahan, hasta ziyareti için getirilen savunmasız çocuklara bu mikropların kolayca bulaşıp ciddi rahatsızlıklara neden olabildiğini bildirdi.

Hastane ortamı çocukların ruh sağlığını da bozabiliyor

Çocukların ruh dünyasının da hastane ortamından olumsuz etkilenebildiğini belirten Karahan, "Çocuklar hastanede ağır yaralı veya görüntüsü hiç hoş olmayan hastalarla karşılaşabilir. Bu görüntüler çocukların ruh dünyasında büyük sarsıntılara neden olabilir, çocuk ruhsal travma geçirebilir" diye konuştu.

Prof. Dr. Karahan, bu nedenlerle çocukların hastanelere ziyarete götürülmemesi gerektiğini, götürenlerin de çocuklarına zarar verdiklerini bilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

(AA)

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