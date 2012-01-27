Çocukları ekrana çıkarırken dikkat!



Çağnur Öztürk - T24

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Yetenek Sizsiniz’de Michael Jackson taklidi yapan 4 yaşındaki Ege dikkatinizi çekmiştir. Michael Jackson’ın en çok etkilediği ülkeler arasındayız sanırım. 4 yaşındaki bir çocuğun TV'de olması beni rahatsız etti.



Televizyon yapımcıları çocukları ekrana çıkarma konusunda 2 değil 12 kere düşünmeli.



Daha da önemlisi Ege, Michael Jackson taklidi yapmayı anne-babasının internetten izlettirmesiyle öğrenmiş. Anne-babası ikisi de öğretmen.



İçimden siz bari yapmayın dedi, siz bari bilinçli olun eğitimli insanlar olarak 4 yaşındaki çocuğunuza internette MJ taklidi mi öğretiyorsunuz, sonra da çalıştırıp alıp getirip bir yarışmanın nesnesi yapıyorsunuz.



Neden biliyor musunuz, hep 0-6 yaş çocuk gelişiminde en önemli dönemi.



Uzman görüşü aktarmalı; ‘Yeni doğan döneminden 6 yaşa kadar olan dönem yaşamın öğrenme, gelişim ve kişiliğin oluşumu açısından en önemli dönemidir. Bu dönemde bakım ve sevgi kadar çocuğun psikolojik, fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarını da tanımak ve karşılamak önem taşımaktadır. Çocuğun tüm ihtiyaçlarını uygun şekilde karşılamak ve onu sağlıklı yetişkin olarak hayata hazırlamak birinci derecede anne babanın sorumluluğundadır.’



Acun Ilıcalı kesinlikle en azından +7 sınırı koymalı yarışmacı seçiminde.

Yetişkin çocuklar yaratmayalım…



Daha önce de tavsiye ettiğim Medya Çağında İyi Anne Baba Olmak kitabını her anne baba okumalı.



Bu konuyla ilgili kitaplar tavsiye etmeyi elzem görüyorum; Selda İçin Akçalı- Çocuk ve Medya



Bilgehan Gültekin- Elif Yıldız- İletişimde Çocuk Figürü



Mustafa Ruhi Şirin- Gösteri Çağı Çocukları

Mustafa Ruhi Şirin’in Gösteri Çağı Çocukları kitabından; Noam Chomsky’i modern medyaların serbest piyasa ekonomilerine göre hareket ettiklerini, diğer iş alanlarına bir ürün yani izleyicisini satan büyük şirketler olduğu görüşünde . Görüntü değiş tokuşu olan modern enfemasyonda çocuk görüntüleri de şaşırtacak kadar fazla.



Buna rağmen dünyayı kuşatan çocuk görüntüleri doğru okumayı amaçlayan medya okur-yazarlığı eğitimi bir türlü istenen düzeye erişemiyor. Çünkü, egemen medya ideolojisinin baskısı dünyada yaşanan çocuk sorunlarının üzerindeki örtünün kalkmasına engel teşkil ediyor. Ve bu egemen yaklaşımı bilenler aynı zamanda bu ideolojiye de yön veriyorlar. Dünyada mutlu bir çocukluğun yaşanmasının her geçen gün imkansız hale getirilmesinin asıl nedeni de budur. (Mustafa Ruhi Şirin- Gösteri Çağı Çocukları- İz yayıncılık-s:115)





TRT neden yoktu?



Dün En çok dizi yayınlayan kanal hangisi ana başlığında, twitter ve diziler birlikteliğinden de bahsettim. Bir okurum Leyla ile Mecnun’u koymadığımdan bahsetmiş.



Leyla İle Mecnun benim de dizi tarhimiz için bir devrim olduğunu düşündüğüm dizilerden, ender bulunur, kırk yılda bir gelir türünden. Twitterda da her bölümüyle en çok konuşulanlardan oluyor, özellikle de ince zeka örneği replikleriyle.



Leyla ile Mecnun’dan bahsetmememin nedeni TRT1’i kamu kanalı olarak özel kanallardan ayrı tutmuş olmam.



Ancak TRT1, Leyla ile Mecnun gibi sürreal bir diziyi hayata geçirdiği için övgüyü hak ediyor fazlasıyla.