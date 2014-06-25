Çocukları dağa kaçırılan aileler Köşk'e çıktı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çocukları PKK tarafından kaçırıldığı için Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileleri kabulünde, "Siz Türkiye’yi sarstınız. Şimdiye kadar çocuğu zorla götürülenler veya çocuğu bir yanlışa saparak dağa çıkanlar, bunların annelerinin, babalarının meydana çıkıp da 'ne olur şu çocuğumu getirin, bırakın' deme cesareti olmuyordu. Siz inanın ki çok cesur davrandınız" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Gül, çocukları terör örgütü tarafından kaçırıldığı için Diyarbakır'da oturma eylemi yapanları Çankaya Köşkü'ndeki kabulünde, ailelere hitaben kısa bir konuşma yaptı.

Akan kanın durması, yeni şehit cenazelerinin gelmemesi ve herkesin Türkiye'nin eşit vatandaşı olarak huzur içerisinde yaşaması için büyük gayret sarf edildiğini anlatan Gül, şunları söyledi: "Aklıselimle 'artık bu işler bitsin. kavga dövüş bitsin' diye çok uğraşılıyor. İnşallah bunlar neticeye ulaşacaktır. Şundan siz bir kez daha emin olun ki biraz önce siz söylediniz, tabii büyük bir sorumluluğu omzunuza koydunuz. Zaten bu sorumluluk omzumuzda bizim."

Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkesi temsil ettiğini dile getiren Gül, şöyle konuştu: "İnanın hepinizin acısı, bizim acımız. Hepinizin acısı toplanıyor, buraya geliyor. Bu acılar uzun sürmesin diye ne gerekirse bunları yapmaya devam edeceğiz ve yapacağız. Bundan emin olun kardeşim. Sizi bir kez daha tebrik ederim. Çünkü siz Türkiye'yi sarstınız. Şimdiye kadar çocuğu zorla götürülenler veya çocuğu bir yanlışa saparak dağa çıkanlar, bunların annelerinin, babalarının meydana çıkıp da 'ne olur şu çocuğumu getirin, bırakın' deme cesareti olmuyordu. Siz inanın ki çok cesur davrandınız. Sizin bu davranışınız herkesin vicdanında çok büyük bir yer edindi. İnşallah, şundan emin olun, bir kez daha söylüyorum: Ne gerekirse bunu yapmaya devam edeceğiz ve bu güzel çocuklarınızı, inşallah, oğullarınızı, kızlarınızı, kardeşlerinizi size sağ salim geri getirmek için her türlü çabayı gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz."

'Ciğerleri yanan anneler'

Cumhurbaşkanı Gül'ün Diyarbakır'da oturma eylemi yapanları kabulünün ardından aileler adına konuşan Erhan Eren, görüşmede ailelerin mağduriyetlerini Cumhurbaşkanı'na anlattıklarını belirtti.

Ailelerin bugünkü görüşmeden çok umutlu olduklarını da vurgulayan Eren, "40 gündür Diyarbakır'ın 35-40 derecelik sıcağında yürekleri, ciğerleri yanan annelerin bugün Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yanından yüreklerine su serpilmiş şekilde ayrıldıklarını ciddiyetle ve samimiyetle dile getirebilirim" ifadesini kullandı.