Çocukları cinsel istismardan korumanın en önemli yolu cinsel eğitim

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de Klinik Psikolog Yaşam Yanardağ Çelik, çocukları cinsel istismardan korumanın en önemli yolunun eğitim olduğunu söyledi.

Yaşam Yanardağ Çelik, 3-5 yaş aralığındaki çocukların cinsel bilgileri daha çok merak ettiğini söyledi. Çocuklara eğitim verilmesinin, büyük ölçüde cinsel istismar durumunun önüne geçebileceğini kaydeden Çelik, bu eğitimin evde başlayıp okulda da desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Çelik, \"Çocuklarımızı cinsel istismardan korumanın en önemli yolu, onları bu konuda eğitmektir. Öncelikle vücudumuzdaki özel ve mahrem alanların çocuğa anlatılması gerekmektedir. Bu alanlar mayonun kapattığı yerler olarak belirtilebilir. Çocuklara, \'Hiç kimse senin vücudunun özel bölgelerine bakmamalı ve dokunmamalı\' demeliyiz. Kendilerinin de başkalarının özel yerlerine bakamayacakları ve dokunamayacakları söylenerek mahremiyet kavramını anlatmış oluruz. Birisinin özel bölgelerimize dokunursa, \'Söyleyebileceğin en sert ve en ciddi biçimde hayır de. Oradan uzaklaş ve güvenli bir yere gitmeye çalış. Güvendiğin bir büyüğüne anlat\' demeliyiz. İyi dokunma (güvenli) ve kötü (güvenli olmayan) dokunma ayrımı anlatılmalı\" dedi.

\'EĞİTİM ALAN ÇOCUK, İSTİSMARI ANLATIR\'

Ailenin çocuğuna doğru bir cinsel eğitim verdiği takdirde, istismara maruz kalan çocuğun mutlaka bu durumu ailesiyle paylaşacağını ifade eden Çelik, \"Çocuğun doğal gelişim sürecinde sorduğu çok basit bir soruya bile kızarak veya çocuğu utandırarak tepki verilirse, kesinlikle kendini kapatır ve başına gelen şeyleri de ebeveyni ile paylaşmaz. Çünkü yaşadığı olayı anlattığında kendisinin suçlanacağını düşünür ve bunu asla kimseye söylemez. Nitekim terapi sürecinde danışanlarımızın çocukluk hikayelerinde buna benzer durumları sıklıkla dinliyoruz. \'Aileme söylesem beni suçlar diye düşündüm ve hiç kimseye söyleyemedim\' şeklinde aktarıyorlar. İstismara maruz kalan bir çocuk bunu aileyle paylaşmışsa, burada ebeveynin vereceği tepki çok önemlidir ve mutlaka uzman desteği alınmalıdır. Paylaşımı için teşekkür ederek bu durumu birlikte çözebileceğinizi artık güvende olduğunu söyleyerek çocuğu rahatlatmak gerekiyor\" diye konuştu.

\'ÇOCUKLARIN SORULARINI MUHAKKAK CEVAPLAYIN\'

Cinsel bilgilerin çocuklar tarafından daha çok merak edildiğine dikkat çeken Çelik şunları söyledi:

\"Ben nasıl doğdum? Bebekler nasıl dünyaya gelir? Neden o tuvaletini ayakta veya oturarak yapıyor? gibi sorularla sıklıkla karşılaşılır. Bu sorular, kesinlikle cevapsız bırakılmamalıdır. Cevaplar, çocuğun anlayabileceği bir dilde ve yaşına uygun olmalıdır. Çocuk cinsel eğitimi kitaplarındaki kadın ve erkek bedenlerini birlikte inceleyebilirsiniz. Cinsel organları, bilimsel isimleri ile tanımlayabilirsiniz. Sorulan soruya şaşırdıysanız, nasıl cevap vereceğinizi bilemediyseniz, bunu hissetmemesine özen gösterin. Sizin her tepkinizi izlediğini unutmayın. Zamanında yeterli bilgi verilmeyen çocuklar daha farklı tehlikeli yollardan meraklarını gidermeye çalışabilirler. Bu da yanlış öğrenmeye neden olur.\"

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