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Sağlık

Çocukları cep telefonundan uzak tutun

Kansere yol açıp açmadığı kesinleşmese de, cep telefonlarına mesafeli yaklaşmakta yarar var. Bazı araştırmalar, uzun süreli cep telefonu kullanımının beyin tümör

21 Eylül 2008 03:00

Kansere yol açıp açmadığı kesinleşmese de, cep telefonlarına mesafeli yaklaşmakta yarar var. Bazı araştırmalar, uzun süreli cep telefonu kullanımının beyin tümörü riskini artırdığını gösteriyor. Özellikle büyüme çağındaki çocuklar cep telefonundan uzak tutulmalı.

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Cep telefonu kanser yapar mı?

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erkan Topuz, Posta gazetesindeki yazısında, kesin olarak kanıtlanmasa da bazı araştırmalar 10 yıl boyunca cep telefonu kullananların beyin kanserine yakalanma oranlarının arttığını iddia ettiğini belirtiyor. Uluslararası Kanser Savaş Örgütü, cep telefonlarının büyüme çağındaki çocuklardan uzak tutulmasını öneriyor. Çocukların vücudundaki su oranının daha fazla olması, cep telefonlarının yaydığı radyasyondan daha fazla etkilenmesine yol açıyor. Bu nedenle çocukları 15 yaşına kadar cep telefonundan uzak tutun.

Yetişkinlerin de cep telefonu kullanırken bazı önlemler almasında yarar var: Görüşmelerinizi mümkün olduğunca kısa tutun. Mutlaka kulaklık kullanın. Gece yatarken başucunuzda cep telefonu bırakmayın. Cep telefonu alırken SAR (cep telefonuyla konuşurken vücudun emdiği radyasyon miktarının ölçüsü) değerini öğrenin. Düşük değerli cep telefonlarını tercih edin. Cep telefonunun yaydığı radyasyon çaldığında ya da numara çevrildiğinde en yüksek düzeydedir. Bu anlarda telefonu başınızdan olabildiğince uzak tutun. Karşı taraf telefonu açtıktan ya da telefon çaldıktan 1-2 saniye sonra telefonu kulağınıza dayayın. Hamileyken acil durumlar dışında cep telefonuyla konuşmayın.

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