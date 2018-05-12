T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çocukları bakmayan yaşlı çift, huzurevine yerleşmek istiyor

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, işçi emeklisi Satılmış Çoban (87), eşi ile huzurevine yerleşmek istediklerini belirterek, "Müracaat ettik ama sıraya gireceksiniz dediler

12 Mayıs 2018 20:18

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, işçi emeklisi Satılmış Çoban (87), eşi ile huzurevine yerleşmek istediklerini belirterek, \"Müracaat ettik ama sıraya gireceksiniz dediler. Ölsek cenazemiz burada 1-2 ay kalır. Kapıdan giren yok. Büyüklerimizden bizi huzurevine almalarını rica ediyorum\" dedi.
Karabük Namık Kemal Mahallesi\'nde tek katlı evlerinde yaşayan Fatma (85) ve Satılmış Çoban çifti, 5 çocuklarının olduğunu ancak hiçbirinin de kendilerine bakmadığını ileri sürdü. Yaşlı çift, kendilerine komşularının baktığını belirtti. Rahatsızlanan Satılmış Çoban komşularının yardım istemesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından muayene edildi. Yüksek ateşi olduğu belirlenen Satılmış Çoban, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Satılmış Çoban huzurevine yerleşmek istediklerini belirterek, çocuklarının kendilerine bakmadığını, bir çocuğunun biriktirdiği parayı alıp gittiğini iddia etti. Satılmış Çoban, \"Sadece paramızı alıp gidiyorlar. Ölürsek, hazırlık olsun diye 36 bin TL vardı. Almış gitmiş. Yürüyemiyorum, mahkemeye gidip gelemem diye bıraktım. Şimdi bize komşu bakıyor. O da bakmasa bakan yok. Huzurevine müracaat ettik ama sıraya gireceksiniz dediler. Ölsek cenazemiz burada 1-2 ay kalır. Kapıdan giren yok. Büyüklerimizden bizi huzurevine derhal almalarını rica ediyorum. Bana yardımcı olsunlar. Komşumuz yemek getirmezse aç kalıyoruz\" dedi.
Fatma Çoban da \"Gelen yok, soran yok. Ne yapacağız bilmiyorum\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜK DHAKARABÜKSatılmışKapıdanBüyüklerimizdenKarabük Namık Kemal MahallesiFatmaYaşlıRahatsızlanan SatılmışYüksekEğitimAraştırma HastanesiTLAlmışYürüyemiyorumHuzurevineBana

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24