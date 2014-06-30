'Çocukları baba şefkatiyle öpüyordum'

Konya'da yaşları 7 ila 13 arasında değişen ilköğretim öğrencisi 6’sı erkek 15 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla 'Çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan yargılanan sınıf öğretmeni 42 yaşındaki H.A., 85 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. H.A. duruşmadaki ifadesinde 'Çocukları bir baba şefkati ile öpüyordum. Onları öperken cinsel bir amacım olmadı' diyerek kendini savundu.

DHA’nın haberine göre, Merkez Karatay İlçesi'nde İlhan Nuran Keskin İlkokulu'nda eğitim gören iki kız öğrenci, geçen yıl şubat ayında ailelerine, sınıf öğretmeni H.A.'nın tacizine uğradıklarını anlattı. Bunun üzerine iki veli, durumu okul yetkililerine bildirdi. Okul yetkilerinin bilgi vermesiyle idari soruşturma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, durumu aynı zamanda Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti. Cumhuriyet Savcılığı’nın yaptığı adli soruşturma kapsamında H.A., yaşları 7 ila 13 arasında değişen 12’si kız 8’i erkek toplam 20 öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla geçen geçtiğimiz yılın Mart ayında tutuklandı. Mağdur çocuklardan bir kız ve bir erek öğrencinin 'ruh sağlığının bozulduğu' yönünde rapor verildi. Cumhuriyet Savcılığı’na pedagog eşliğinde ifade veren çocuklar, öğretmenlerinin kendilerini dudağından öptüğünü ve vücutlarını okşadığını anlattı.

'Baba şefkatiyle öptüm'

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'çocuğun basit cinsel istismarı, kasten yaralama' suçlarından tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni H.A. karar duruşmasına çıktı. Son savunması istenen H.A. şunları söyledi: '16 yıllık öğretmenim. Bu güne kadar böyle bir suçlamaya maruz kalmadım. Öğrencilerimin benim hakkımda neden böyle suçlamada bulunduklarını anlamış değilim. Karakolda böyle bir isnatla karşı karşıya kalınca önce itiraz etmek istedim ama yapamadım. Sebebini bilmediğim bir şekilde kabul etmek zorunda kaldım. O zaman sağlıklı düşünemiyordum. O yüzden verdiğim ifadeleri kabul etmiyorum. Öğrencilerimi öptüğüm doğru. Ancak bir baba çocuğunu nasıl öperse, bir baba şefkati nasılsa öyle öperdim. Bunu yaparken cinsel bir amacım yoktu. Ben suçsuzum beraat imi istiyorum.'

15 öğrenciye tacizden 85 yıl

Mahkeme heyeti, öğretmen H.A.'nın şikayetçi 20 öğrenciden 6'sı erkek 15 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğuna kanaat getirdi. 2 öğrencinin de ruh sağlığının bozulduğunu dikkate alan heyet H.A.'ya toplam 85 yıl 7 ay hapis cezası verdi. H.A., ayrıca bir öğrenciye de 'kasten yaralama' suçundan da 7 ay 15 hapis cezası daha aldı.