Çocuklardan oy kullanma talebi



Gelecek Kuşakların Hakları Vakfı (SRzG) tarafından desteklenen 15 çocuk ve genç, kendilerinin en önemli politik haktan yoksun bırakıldıklarını, bunun da demokrasi ve halkın egemenliği ilkesine aykırı olduğunu savunuyor. Talepleri ise seçimlerde yaş sınırının düşürülmesi. Almanya'nın bazı eyaletlerinde yerel seçimlerde seçmen yaşı 16 iken, genel seçimlerde ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ise seçmen yaşı 18.

16 yaşındaki Felix Finkbeiner söze "Amacımız elbette anaokuluna giden çocukların sandığa gitmesini sağlamak değil" diye başlıyor. "Seçmen yaşı öncelikle 16 veya 14'e düşürülmeli. Bu şekilde politik açıdan aktif bir çocuk ya da genç oy kullanmak istiyorsa bunu yapabilmeli" diyen Felix birkaç yıldan bu yana eğitim ve iklim politikalarıyla ilgileniyor.

Felix geçen kasım ayında da arkadaşlarıyla beraber seçmen yaşı sınırının kaldırılması için Federal Meclis'e şikayet başvurusunda bulunmuş, ancak başvuruları reddedilmişti.

Felix, bu adımı atmalarına gerekçe olarak gençlerin siyasetin çok ağır işlediğini düşünmesini ve gençler ile yetişkinlerin farklı öncelikleri olmasını gösteriyor.

'Fikirlerimiz birbirinden farklı'

Felix, "Bizim için önemli olan konular siyasette temsil edilmiyor. Ben iklim krizi ve adalet konularıyla ilgileniyorum. Veya eğitim konusunda da çocuklar ve gençler yetişkinlerden çok daha farklı fikirlere sahip. Bu belki de önceliklerin farklı olmasından kaynaklanıyor. Belki de çocuklar ve gençler bugün çözümlenemeyen sorunlarla daha uzun süre bu dünya üzerinde yaşayıp cebelleşmek zorunda kalacakları için daha uzun vadeli düşünüyor" açıklamasını yapıyor.

Ancak birçok kişi seçmen yaşının düşürülmesine karşı. Bunlardan biri Rheinland Pfalz Eyaleti Gençlik Birliği Başkanı Johannes Steiniger. Steiniger, Almanya'da cezai ehliyetin yaş sınırının da seçmen yaşı gibi 18 olduğuna dikkat çekiyor. "Ülkemizde hak ve sorumluluklar arasında açık bir denge söz konusu. En önemli haklardan biri olan seçme hakkı için yaş sınırını 16'ya düşürürsek bu hakkın değersizleştirilmesi gibi bir tehlike başgösterir" diyor Steiniger.

Gelecek Kuşakların Hakları Vakfı'nın sözcüsü Wolfgang Gründinger bu görüşe katılmıyor. Avusturya'da seçmen yaşının 16 olduğunu belirten Gründinger, Avusturya'da yapılan son seçimlere gençlerin katılım oranının yetişkinlerin katılım oranına kıyasla çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Gründinger bu nedenle bu girişimin çocuk ve gençlerin politikaya ilgisini artırabileceğini kaydediyor.

Peki bu durum Alman siyasetinin giderek yaşlanması sorununa da çözüm olabilir mi? Johannes Steiniger 'e göre hayır. Steiniger, bunun yerine siyasetçilerin içeriklerini yeniden gözden geçirmeleri ve okullarda siyaset eğitimine daha fazla yer verilmesi gerektiği görüşünde.

Kim daha çok 'aşırı sağcı'?

Almanya'da 18 yaşın altındaki tüm gençler ve çocuklar 'U-18 Seçimleri' adı verilen seçimlere katılabiliyor. 1996 yılından beri yapılan bu sembolik seçimlerin Alman siyasetine doğrudan etkisi olmasa da gençler arasındaki siyasi eğilimi göstermesi açısından büyük öneme sahip.

Peki buradan çıkan sonuçlar seçmen yaşının düşürülmemesi gerektiği savına destek için kullanılabilir mi? Baden Württemberg'de 2011 yılında gençler arasında yapılan seçimlerde aşırı sağcı NPD, eyalet seçimlerindeki sonuca oranla yaklaşık 4 kat daha iyi bir sonuç almıştı.

Gelecek Kuşakların Hakları Vakfı'nın sözcüsü Wolfgang Gründinger bu tür sonuçların seçmen yaşının düşürülmesi talebini olumsuz etkileyeceğine katılmıyor.

Gründinger “Sağcı Almanya için Alternatif Partisi, 18 yaşın altındakiler için yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sadece yüzde iki oranında oy aldı. Oysa yetişkinler bu partiyi Avrupa Parlamentosu’na gönderdi. Bu noktada yetişkinler mi yoksa çocuklar mı daha çok aşırı sağa meyilli diye sormak gerekiyor” diyor.