Çocuklardan mektup var

İkinci soru da nasıl bir gelecek düşledikleriydi… Herkesin hayatında değiştirmek istediği şey farklıydı.ama ortya çıkan en çarpıcı gerçek bu çocuklarla daha sağlam bir geleceğe doğru ilerlediğimiz oldu. Milliyet'in 23 Nisan için çıkardığı 'Renkli Ufuklar' ekinden , çocukların verdiği yanıtlar :Yaşadığım şehirde trafiği düzenlemek isterdim. Kazalar sonucunda birçok insan hayatını kaybediyor. Bir kişi hayatını kaybetse bütün aile yıkılıyor.İkinci olarak yaşadığım şehirde çevre kirliliğini önlemek isterdim. Çevre kirliliğinden ölen insan sayısı o kadar fazladır ki saymak mümkün değildir. Çevre kirliliği kansere de yol açıyor. Sokaklar her gün süpürülüp daha sonra da yıkanırsa ve insanlar da yerlere çöplerini atmazlarsa çevre kirliliği önlenebilir. Bazı insanlar denize gittiklerinde denizin içine bütün çöpleri atıyorlar. Böylece sadece kendilerini değil, bütün insanları tehlikeye atıyorlar. İnsanlar çevrelerini temiz tutarlarsa dünyamız çok daha güzel olacaktır. (Emine KARAKAYA, 13 yaşında, Samsun Eğitim Parkı)Kendi yaşamımda insanların birbirleriyle savaşmasını değil barış içinde kardeşçe yaşamalarını isterdim. Ülkede krizin yani işsizliğin kalkmasını istiyorum. Parti başkanlarının birbiriyle laf kavgası etmesini istemiyorum. Atatürk’ün bize bıraktığı Türkiye’nin eski güzelliği kalmamış. Ülkemize eski güzelliği kazandırılsın istiyorum. (Şura ALIŞ, 12 yaşında, Samsun Eğitim Parkı)Ben geleceğimin güzel olmasını istiyorum. Türkçe öğretmen olmak istiyorum. Anneme kocaman, büyük bahçeli bir ev almak istiyorum. Eğer zengin olursam fakir olan insanlara yardım edeceğim. Bana, “aldırma” diyorlar ama, ben çok üzülüyorum. Fakirlere herkes yardım etsin istiyorum. Çok üzülüyorum bazı çocukların anneleri babaları da yok, aç kalıyorlar. Onların da anneleri ve babaları olsun istiyorum. (Emine Esen, 12 yaşında, Samsun Eğitim Parkı)Ben gelecekte cahil insanların okutulup bilgilendirilmesini isterim. Çünkü, bazı cahil insanlar, başka insanlara zarar verebiliyorlar. Doğaya da zarar veriyorlar. Ağaçları kesiyorlar ve çimleri ezebiliyorlar. Kısacası gelecekte tüm dünya için cahil insanlar eğitilsin ki dünyaya ve insanlara zarar vermesin.Gelecekte ben doktor olmak istiyorum. Mesleğim elimde, rahat bir yaşam sürmek istiyorum. Bir de mümkün olsa herkese müstakil ev verir, tüm apartmanları kaldırırdım. (Sevcan Altansoy,12 yaşında, Samsun Eğitim Parkı)Ağaç ve yeşilliklerle dolu, savaşsız bir dünya istiyorum. Uzayı daha rahat izleyebileceğimiz bir dünya olsun. Bir de şelalelerle güzelleşmiş olsun. İyi oyuncakların canlanabildiği bir dünya da istiyorum. Herkesin birbirine bir şey ısmarladığı bir dünya olsun. Saçımı istediğim gibi yapabildiğim bir dünya . Küfürsüz ve kavgasız sevgi dolu bir dünya . Her istediğim bebeği, oyuncakları alabileceğim bir dünya . Ozon tabakasının canlı olduğu, kendisini koruyabilen bir dünya. Kitaplardaki kahramanların canlanıp bize hikayeyi tiyatro şeklinde gösteren bir dünya.(Hamiyet Uçak, 12 yaşında, Samsun Eğitim Parkı)Kendi yaşamımda daha sert kurallar koymak isterdim. Çünkü mesela Almanya’da yerlere çöp atanlar cezalandırılıyor. Bizim ülkemizde cezalandırmak yok. Cezalandırma olsaydı kimse çevreyi kirletmez, dikkat ederdi. Dolayısıyla bizim ülkemizde rahatlık olduğu için kimse kurallara uymuyor.Ben güzel bir geleceğim olsun istiyorum. Her nereden olursa olsun testte, sınavda çıkmayacaksa bile öğrenmeye, bilgi edinmeye çalışıyorum. Hiç boş vaktim olmuyor. Kitap gazete ve dergi okumak beni dinlendiriyor, uykumu getiriyor. Eğer böyle nitelikli bir eleman olursak hem kendimiz için hem de tüm dünya da katkıda bulunabiliriz. Ben fen bilgisi öğretmeni ya da avukat olmak istiyorum. Dünya için benim de bir katkım olsun istiyorum. Sanırım çalışmayan arkadaşlarım yani tembel arkadaşlarım kötü bir gelecek istiyor. (Berna Köseler, 11 yaşında, Samsun Eğitim Parkı)Ailemle birlikte olmayı çok istiyorum. Ailemin sorunlarını paylaşmak ve kendi babam gibi iyi ve akıllı bir baba olmak istiyorum. Başka insanlar için de onların dertlerini ve sorunlarını paylaşarak çözüm üretmek istiyorum. Elimde imkânlarım olsa borçları çok olanlara maddi yardım etmek isterim. (Gökhan Güdük, 14 Samsun Eğitim Parkı)Ben hayatımda şehrimin daha temiz ve daha güvenli olmasını isterim. Yaşadığım şehrin modern ve ticarete daha verimli olmasını isterim. Gelişmiş ve çağdaş bir şehir olmasını isterim. Hem kendim için hem de dünya için isterim. (Ali Bayram, 14 yaşında, Samsun Eğitim Parkı)Aslında başka bir ilde yaşamak isterdim. Daha iyi bir eğitim alabilir, daha güzel bir ortamda yaşayabilirdim. Belki de daha iyi arkadaşlarım olabilirdi. Hayatı zorluklarla bu zamana kadar geçirdim. İnsanın yeri geldiğinde 1 liraya bile ihtiyacı oluyor. Bu, belki de iyi bir şey. Çünkü, yarın büyüdüğümüzde kendi ayaklarımızın üstünde nasıl durabileceğimizi öğrenmiş oluyoruz.Gelecekte küresel ısınma olmayan, yetim çocukların olmadığı, sokak çocuklarının olmadığı, uyuşturucu, alkol ve sigara içen insanların ve onlara satan insanların olmadığı bir dünya istiyorum. Kin ve nefret olmasın dünyada. İnsanlar birbirini öldürmesin. İnsanlar, mutlu, bilgili ve yeniliklere açık olsun. Çocuklarıyla ilgilenen anne ve babalar istiyorum. (Halime, 14 yaşında, Afyonkarahisar Eğitim Parkı)Çevremi güzelleştirmek isterdim. Tüm kötü insanların iyi olmasını isterdim. Nesli tükenen hayvanların tükenmemesini isterdim. Şehrime spor salonları ve eğlence alanları yapılmasını isterdim. Benim yaşadığım yer olan Çobanlar’a sinema ve tiyatro yapardım. O zaman herkesin kültürü çoğalırdı. Sigara da içilmesini istemezdim.Gelecekte her insanın mesleği olmasını isterdim. Dünyamızın güzelleşmesini, her insanın iyi kalpli olmasını isterim. Her aile de mutlu olsun isterim. (İsmail Yalman, 12 yaşında, Afyonkarahisar Eğitim Parkı )Ben Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 4 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldim. 12 yaşındayım.Ülkemizin en batı ucundaki yaşıtımla, en doğusundaki yaşıtım arasında ne kadar çok mesafe varsa o kadar da çok aykırılık ve farklılık var. Keşke elimde bir değnek olsa da hepsinin aynı imkânlardan yararlanmasını sağlayabilsem.Batıdaki yaşıtlarım belki teknolojinin ve imkânların sunduğu her şeyi kullanabilirken doğudaki yaşıtlarım belki de eğitim haklarından bile yoksunlar.Buralarda bile fırsat eşitsizliği diz boyu. Özel okullar ve kolejlerde okuyan akranlarım son derece iyi eğitim alıyor. Bir de özel öğretmen ve özel dershanelerle destekleniyorlar. Oysa bizim okuduğumuz okullarda sınıflar 45 kişiden aşağı değil. Bırakın eğitim almayı, kendimizi bile bulmakta güçlük çekmekteyiz.Siz ne kadar başarılı olursanız olun, şartlar sizin aleyhinizde gelişirse, ipi göğüsleme şansınız ya hiç olmayacak ya da tesadüflere bağlanacaktır.FARKLILIK GÜZEL AMA FARKI FARK ETMELİSİN…Bizi de fark edin… (Gülbanu DUMANLI, 12 yaşında, Ankara Semahat-Dr. Nusret Arsel Eğitim Parkı )Yaşama düzenimi tümüyle değiştirmek, daha rahat bir yaşam sürmek isterdim. Bunun için çok çalışmam gerektiğini iyi bir meslek sahibi olmam gerektiğini biliyorum. Ancak bazı insanlar çok şanslı ben de şanslı olmak isterdim. Herkesin evinde laptop olsun isterdim. Yaşadığım şehirde her yerin yeşillik olmasını ve denizin olmasını çok isterdim. Herkesin evinde doğalgaz olsun isterdim. Böylece hava kirliliği olmazdı. (Tuğba Çetin, 12 yaşında, Denizli Deliktaş Öğrenim Birimi)Ben dünyayı değiştirmek isterdim, yepyeni güzel temiz bir dünya isterdim. İnsanların iyi olmasını ve çocukların ağlamamamsını isterdim. Kötülerin ölmesini iyilerin kalmasını isterdim. Benim dünyamın yaşlı değil, genç olmasını isterdim.Benim şehrim temiz ve saf olmasını, evlerin apartman değil müstakil olmasını ve rengârenk olmasını isterdim. Kötü alışkanlıklar yok olsun isterdim. Arabaların havada uçuşmasını isterdim. Şehrimizde çöpler olmasın yok olsun isterdim. (Fatma EDİK, 13yaşında, Denizli Sevindik Öğrenim Birimi)Gelecekte anasınıfı öğretmeni olmak istiyorum. Çünkü çocukları çok seviyorum. Çocuklarla vakit geçirmek beni mutlu ediyor. Çocuklar, hayatın en güzel şeyi.Hem kendim için hem de dünya için ben de Eğitim Gönüllüleri gibi vakıf açmak istiyorum. Bu vakfı açmam dünya için de çok faydalı olabilir. Dışarıda madde bağımlı çocuklar var. Onları bu kötü alışkanlıktan uzaklaştırırsak ve bu vakfa gelmeleri için çabalarsak çok iyi olur. Bu kötü alışkanlıklardan çocukları kurtarıp ve onların yapabildikleri durumları tespit edersek belki “ben ne yaptım?”diyerek pişman olurlar. Bu kötü duruma yine düşmezler ve birçok çocuğu bu vakıf sayesinde kurtarabiliriz. (Betül MAMUŞ, 13 yaşında, Eskişehir Atatürk Eğitim Parkı)Ben büyüyünce savcı olmak istiyorum. Savcı olarak insanların eşyalarını çalan, canlarına kıyan suçluları yakalamak isterim. Herkesin iyi bir gelecek yaşamasını sağlamak istiyorum. Ama önce dünyadaki suların hiç bitmemesini isterim. Savaşlar yüzünden çocukların ölmemesini isterim. Büyüklerin kullandığı parfümler yüzünden bizi şemsiye gibi koruyan, meteorların dünyaya çarpmasını engelleyen ozon tabakasının delinmemesini isterim. Kutuplardaki buzulların erimemesini, kürk uğruna fokların acı çekerek ölmemesini isterim. (Zeynep DOĞAN, 11 yaşında, Eskişehir Atatürk Eğitim Parkı)Temiz bir toplum istiyorum. Barış içinde yaşayan, savaşların olmadığı, açlıkların görülmediği, huzur içinde bir dünya düşlüyorum. Okulumu bitirdikten sonra da çalışmak istiyorum. (Ceren Cerrah 13 yaşında, Sivas Divriği Öğrenim Birimi )Ben annemin düşüncelerini değiştirmek isterdim.Çünkü benim bazı şeylerime çok karışıyor. Bir de beynimi çok dil öğrenecek hale getirmek isterdim. Yaşadığım şehirde deniz de olsun istiyorum. Bir de şehrimin Paris, Londra ve Rio kadar ünlü olmasını düşlüyorum. Gelecekte de tuttuğunu koparan bir avukat olmak istiyorum. Dünya için ise bilginleri, ressa mları ve peygamberleri günümüze geri getirmek istiyorum. Ayrıca babamın tekrar dünyaya dönmesini çoooooook ama çok istiyorum. (Elif Kanpolat, Sivas Merkez Öğrenim Birimi)Herkes için güzel ve mutlu bir dünya istiyorum. Gelecekte de insanların savaş yerine barış içinde yaşamalarını istiyorum. Mümkün olsa insanların birbirleriyle dostluk kurmalarını, insanların tek kendini değil, dünyayı da düşünmelerini sağlardım. Fabrikaların bacalarına filtre takılmasını ve zararlı dumanların yok olmasını isterdim. Gelecekte insanların sigara ve alkolden uzak durmalarını isterdim. Huzur dolu bir gelecek olmasını isterdim. (Esra Çidam, 13 yaşında, Adana Süleyman Özgentürk Öğrenim Birimi)Yaşadığım şehirde insan yüzünden küresel ısınma ortaya çıktı. Keşke insanlar önceden düşünüp bazı önlemleri başından alsalardı. Buzullar eriyip dünya yok olmaya başladıktan sonra önlem alınmaya başlandı. İnsanlar ayriyeten trafik kurallarına da uymuyor. Cezalar veriliyor ama, insanlar aldırış etmiyor. Keşke insanları uyaracak başka bir şey de olsaydı.Ben dünya için çok iyi, tertemiz bir gelecek istiyorum. Cahil insanların kalmadığı, eziyet çekilmeyen bir dünya istiyorum. Kendim için ise iyi bir lise ve meslek istiyorum. (Merve Özyeşilbaş, 13 yaşında, Adana Süleyman Özgentürk Öğrenim Birimi)Ben kendi yaşamımda TEGV de odalarımızın daha büyük olmasını isterdim. Erkeklerin daha nazik, duyarlı olmalarını ve eşlerini aldatmamalarını isterdim. Okulumda spor salonu olmasını isterdim. Okulumuzun içinde kırtasiye olmasını isterdim. Kantinlerde sıra ile alışveriş ve oturaklar olmasını isterdim.Ben insanlar için büyüyünce veteriner veya anaokulu öğretmeni olmak isterdim. Tüm dünya içinse çöpçü robotların olmasını isterdim. Böylelikle insanlar çöp atmaktan, büyükler ise toplamaktan kurtulurlar. Çalışmayanlara her ay otomatik aylık bağlanmasını, emeklilerin de maaşlarının artmasını isterim. (Kübra YILMAZ, 12yaşında, TEGV Mersin Öğrenim Birimi)Kendi yaşamımda mümkün olsaydı çok iyi bir dost olmak isterdim. Annemin öğretmen olmasını, babamın doktor olmasını, annemin hastalıklarının olmamasını isterdim.Ben bir de kardeşim olmasını isterdim.Çünkü, kendimi çok yalnız hissediyorum.Yaşadığım şehirde,hayvanların bir yuvasının olmasını istiyorum. Teknoloji her yerde gelişmiş olmalı. Yeşillikler daha çok olmalı. Doğa korunmalı. Gelecekte ailemin yaşadığı sıkıntıları ben çekmek istemiyorum. Eğer çocuklarım olursa onun görüşlerine daha saygılı olurum. Yerlere çöp atılmamasını, denizlerin kirletilmemesini istiyorum. Zengin olup bütün dünya ülkelerindeki fakir ve yoksulların ihtiyaçlarını karşılamak istiyorum. Çünkü herkes evlerinde sıcak çorbalarını içerken onlar soğukta ve yalnız. İnsanlar, yediği yemekleri sevmiyor ama o yemeklere muhtaç insanlar var. (Gülşen BOLAT, 13 Antalya Suna İnan Kıraç Eğitim Parkı )Babamın vefat etmemesini çok isterdim. Ağabeyimin bana vurmamasını isterdim. Küçük ağabeyimin kötü huyundan güzel huylu olmasını isterdim. Okulda ve evde bana kızılmamasını isterdim. Arkadaşlarımın sinirli huylarını değiştirmek isterdim.Elimde olsa mahallemde yolun kenarındaki taşları çekerdim. Bir futbol sahası ve kardeşime de oyun parkı yapardım. Okulumuzdaki bahçedeki su içme çeşmelerini değiştirir, mahallemi de çöplerden kurtarırdım.Gelecekte havuzlu, futbol sahalı bir villam olmasını isterdim. İki tane erkek çocuk olmasını ve Fenerbahçeli olmasını isterdim. Yemyeşil parklar ve çok ağaçlı ormanlar olsun isterdim. Dünyada her şeyin olmasını istedim. (Mehmet ÇÖKER, 14 yaşında, Antalya Suna İnan Kıraç Eğitim Parkı)Kendi yaşamımda mümkün olsa bazı arkadaşlarımın huylarını hareketlerini ve davranışlarını değiştirirdim. Annem ve babamın davranışlarını değiştirirdim. Özellikle annemin çünkü annem bana çok karışıyor. Beni sevdiğini biliyorum ama bana gerçekten çok karışıyor. Başka bir şey değiştirmek istemezdim çünkü hayattan memnunum.Yaşadığım şehirde yeşilliğin artmasını isterdim. Hava kirliliğinin azalmasını istiyorum. Çöp arabalarının daha sık gelmesini istiyorum. Başka da istediğim bir şey yok.Gelecekte Türkiye’nin en iyi hastanesinde doktor olmak istiyorum. İlerde büyük bir villam olsun istiyorum. Ve bu villada annem ve babamla birlikte yaşamak istiyorum. Dünya için en iyi gelecek içindeki insanların iyi olmasıdır. Eğer dünya konuşabilseydi eminim bunu isterdi. (Neval AYDIN, 13 Antalya Suna İnan Kıraç Eğitim Parkı)Annemin ve babamın okumasını isterdim. Çünkü annem ve babam okusaydı yaşamımız daha kolay olurdu. Daha az kardeşim olmasını isterdim. Bu durumda çok sıkıntı yaşanabiliyor. Ama yine de kardeşlerimi seviyorum. Keşke biraz daha imkanlı olsaydık.Yaşadığım şehrin daha temiz olmasını, daha çok park ve yeşilliğin olmasını isterdim. Bir de bütün okullara devletin bakmasını isterdim. Çünkü okulda para topluyorlar. Bu paraları veremeyenler de olabiliyor. (Zeynep OKTAŞ, 14 Antalya Suna İnan Kıraç Eğitim Parkı )Güneş çoktan doğmuş, tatlımsı ışıklarını dört bir yana yaymıştı. İşte yeni bir güne daha başlıyorduk. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ydı. Sınıfça piknik yapmak için ormana gidecektik.Okula ulaştıktan sonra bizi ormana götürecek servise binip yol almaya başladık. Ormana gittiğimde çok şaşırdım. Çünkü, piknik yapanlar çöplerini bırakıp gitmişlerdi. O an içimden neler geçmedi ki! Ben bu dünyayı yönetsem neler yapmazdım ki… Denizlerin, yerlerin, piknik alanlarının tertemiz olması için ilk olarak çöp atanları cezalandırırdım. Ama ben küçük bir çocuğum, bunları yapamayacağımı biliyorum. Hiç olmazsa bir kişiye bile olsa örnek olurum diye ormandaki bütün çöpleri toplayıp, elimi yıkadıktan sonra rahat rahat piknik yapabildim. Öğretmenlerin ve annem beni kutladı.Evet, bugün en mutlu günümdü çünkü dünyayı yönetemesem de en azından örnek bir öğrenci olmuştum.Küçükler büyük işler başarır. (Merve Arık, 12 Antalya Suna İnan Kıraç Eğitim Parkı )Şehrimde teknolojik aletlerin daha da gelişmesini isterim. Çünkü, her insan daha da çok gelişir ve başarılı olur. Şehrimdeki her insanın bir bilim adamı olduğunu görürsem çok mutlu olurum. Gurur duyarım.Gelecekte dünyanın tertemiz olmasını isterim. Hiç kimsenin çevreyi kirletmemesini isterim. Savaşlar olmasın. Kimse ölmesin. Barış olsun ve savaşlar olmasın. Dünyam tertemiz ve barış dolu olsun. (Sevgi Kaya, 12 yaşında, Diyarbakır Bağlar Eğitim Parkı )Kendim için bir şeyler yapmak istiyorum. Kendi şehrimin bazı özelliklerini beğenmiyorum. Temizlik açısından doğru konuşmak gerekirse hiç de iyi bir şehre benzemiyor. Benim en çok sinirlendiğim şey ise batılıların doğuluları sevmemesi ve onları küçümsemesidir.Bizim ülkemiz için en önemli şey dostluktur. Dostluk ve birlik insanda bulunan en önemli özelliktir. Tabii bazı insanlarda bu özellik yoktur. İnsanlardan tek isteğim barış ve birlik olsun. Ülkemiz için bu çok önemli. Elimde olsa barış ve birlik için her türlü fedakarlığı yapmak isterim. (Berat İzgi, 13 yaşında, Diyarbakır Bağlar Eğitim Parkı)Yaşadığım şehirde sigara içilmesini istemezdim. Çünkü içmeyenler de içenlerin yanında durunca içmiş kadar oluyor. Ve organlarımız zarar görüyor. İkinci bir şeyse kimsenin kavga yapmasını istemedim ve istemiyorum da. Üçüncü bir şeyse çevre kirliliğinin olmaması ve doğanın hiçbir şeyine zarar verilmemesi. Bir de insanların yalan söylememelerini ve hırsızlık yapmamalarını isterdim. Dünyada insanların kötü olmamalarını, yurda, dünyaya barış yaymalarını isterdim. (Saniye Polat, 12 yaşında, Gaziantep Eğitim Gönüllüleri Parkı )Ülkemizin gelişmiş olmasını isterim gelecekte. Uzay üslerimiz olsun. Uzaya gidip de, oraya bayrağımızı diken birileri olsun. Yaşadığım şehirde de tramvay, metro, metrobüs olsun. TEGV’in d gelişmesini istiyorum.Bir de dünyamızın barış ve mutluluk içinde olmasını istiyorum. Bir de Gaziantep Eğitim Parkı’nin yöneticisi olmak istiyorum (Salih Aslankuş. 12 yaşında, Gaziantep Eğitim Parkı)Ben gelecekte iyi bir meslek sahibi olmak isterim Bir evimin, bir arabamın olmasını isterim.Gelecekte de küresel ısınmanın olmadığı bir dünya istiyorum. Ama insanlar, hayvanları ve ormanları yakıyorlar. Mesela, Kanada’da daha birkaç gün öncesine fok avlıyorlardı. Fokların kafalarına çengelli mızraklarla vuruyorlardı. Tıpkı bu yaptığım resimde olduğu gibi canice… (Kürşad Akgül, 13 yaşında, Mardin Midyat Öğrenim Birimi )Gelecekte iyi bir mesleğim olsun istiyorum. Aslında bir bilim adamı olup yeni şeyler keşfetmek istiyorum. İlçemizi yeşertmek, teknolojiyi ilerletmek istiyorum. Babama bir ev, kendime bir araba almak istiyorum. Dünya için ise kuraklığı durdurmak ve küresel ısınmayı önlemek istiyorum. Çünkü, 2080’lerde dünyada su kalmayacak, onun için de şimdiden önlem alınması lazım.(Osman Acar, 14 yaşında Mardin Midyat Öğrenim Birimi)Okulun zamanını değiştirmeyi isterdim. Marketlerin, eğitimin ve düzenin değişmesini isterdim.Teknolojinin çok ileri gittiği bir gelecek istiyorum. Ama yararlı şeyler olsun bunlar…Mesela bu aşağıdaki resmim gibi: Bir araba duvara çarpıyor. Ezilen yer nanoteknoloji atomlarıyla eski halini alabiliyor. (Kamil Baran Kartal, 12 yaşında, Siirt Pervari Öğrenim Birimi )Eski zamanlarda okul olmadığı için kimse okuma yazma bilmiyor. Mümkün olsa tüm köylere okul yapardım. Köy yollarını da asfaltlardım. Birkaç tane de fabrika kurardım. İnsanlar evde boş durmasın, iki lokma ekmek yedirebilsin diye.Tertemiz bir gelecek istiyorum. Bir işim, bir de evim olsun isterdim. Dünya için barış, birlik ve beraberlik istiyorum. Elimden gelseydi dünyada insanlar arasında barış, birlik ve beraberlik sağlardım. (Hasan Tekin, 14 yaşında, Batman 50. Yıl Öğrenim Birimi )Kendi yaşamımda ve yaşadığım şehirde her şeyi değiştirmek isterim. Örneğin kendi yaşamımda kız erkek ayrımı yapmaksızın herkesin eşit bir şekilde okutulmasını isterdim. Yaşadığım köyde bir lise olmasını isterdim. O zaman başka şehirlere gitmek zorunda kalmazdık. Çünkü, ailemiz biz kızları başka şehirlere göndermedikleri için okuyamıyoruz. Bizim suçumuz kız olmak. Kız-erkek ayrımının yapılmadığı bir şehirde okumak istiyorum.Gelecekten şehirdekilerin köydekileri hor görmediği, herkesin eşit olduğu bir Türkiye istiyorum. Kürt-Türk ayrımının yapılmadığı, herkesin eşit ve kardeşçe yaşamasını istiyorum. Ölmek pahasına bile olsa bunu değiştirmek isterim. Tüfeklerin patlamadığı, sigaranın içilmediği tertemiz bir Türkiye istiyorum.Özgürlük, özgürlük, özgürlük istiyorum. (Sevcan Oğurlu, 14 yaşında, Batman 50. Yıl Öğrenim Birimi )Ben kendi yaşımı değiştirs eydim önce mutlu olmak isterdim. Mesela ailemi tekrar bir araya getirebilirdim. Gelecekte dünyam ve kendim için bir hayalim var. Haya lim; ABD başkanı olmak. Çünkü Amerika başkanı olan kişi dünyanın birçok ülkesine başkandır. Bu nedenle ülke onun dediğinden çıkmıyor. Ben onun yerinde olsaydım savaşları durdurabilirim. Hem dünyadaki kardeşlerimizi hem de dünyayı savaştan kurtarabilirim. Güney Afrika’da aç olan kardeşlerime ve arkadaşlarıma yardım ederim. (Evin ASLAN,12 Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı )Bilim adamı olup bir icatta bulunurdum. Öyle güzel bir şey icat etmek isterdim ki, mesela, bütün ailelerin çocuklarını okula göndermeye razı edecek bir makine icat ederdim. Böylelikle okula gitmeyen ve cahil olan kimse kalmazdı.Bir kalem olur, insanların akılarındaki kötülükleri karalar, yerine iyilik, sevgi ve saygıyı yazardım.(Betül Yıldız, 13 Van Muradiye Öğrenim Birimi)Büyüklere: Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseriBen barışın, sevginin, kardeşliğin yok olduğu bir dünyada yaşıyorum. Gelecekte insanlık yok olacak. Bunun için bu dünyayı mahveden ve yok etmek için uğraşan insanları hayatımda istemezdim. Çünkü onlar yok etmek için uğraşıyorlar. Denizlerin, nehirlerin, ırmakların ve nehirlerin daha fazla olmasını isterdim. Ağaçlık alanların fazla olmasını, her yerde kurtarma timlerinin olmasını isterdim. Bir çöp kovasının gördüğü bütün çöpleri içine çekmesini isterdim. Teknolojinin gelişmesini ama insan oğluna asla insanlığını unutturmamasını isterdim. Teröristlerin olmamasını ve ayaklanmaların çıkmadığı bir dünya olmasını isterdim.Ünlülerin daha az olmasını ve ülkede küçümsemenin olmamasını isterdim. Son olarak başkalarının geleceği kadar senin de geleceğin önemlidir. Veya da senin geleceğin kadar başka insanların geleceği de önemlidir. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bu da örnek bir atasözü anlamını da başkaları bulsun. (Elif ÖZ, 13 İstanbul İpek Kıraç Öğrenim Birimi )Ben bu şehire Amasya’dan geliyorum, altı yıldır buradayım ama bu şehirden, bu insanlardan nefret ediyorum. Çünkü bu insanlar hırsız. İnsanların fikirlerini , eşyalarını hatta ailelerini çalıyorlar. Ben geldiğim yerde hiç böyle bir şey görmedim. Bu yüzden bu insanların çoğunu değiştirirdim.Ben dünya ve kendim için hiç iyi bir gelecek düşünmüyorum.Neden mi? Çünkü siz yetişkinler yüzünden. Siz bu güzelim dünyada gönlünüzce yaşadınız . Çikolatanızı yiyip yere attınız , suyu açık bırakıp dışarı kaçtınız. Şimdi ise acısını biz çekiyoruz. Biz ne kadar güzel hayaller kuruyorduk ki siz yüzümüze bir bardak su serptiniz. Şimdi biz büyüyüp meslek sahibi olunca ne yapacağız? Ben söyleyeyim. Hiç evlenmeyeceğiz çünkü çocuklarımızın acı çekmesini istemeyeceğiz. Ama bu seferde nesli tükenen hayvanlar gibi tükeneceğiz. Dünya sadece sizlerden ibaret değil size yalvarıyorum. Atalarımız size nasıl bir gelecek bıraktıysa sizde bize yok olmayan bir dünya bırakın.(Kader KAYA, 11 İstanbul İpek Kıraç Öğrenim Birimi )Herkesin birbirleriyle selamlaştığı, iletişimin kopmadığı bir dünya istiyorum. Küresel ısınmadan ve yoksulluktan uzak bir gelecek istiyorum.Neden çocuk ağlarNeden çiçek solarNeden yaşam biterCevabını ararsanDön bak dünyaya(Seçil BAYDAR, 13 İstanbul Semiha Şakir Öğrenim Birimi )İnsanların doğayı kirletmelerine, sigara, alkol kullanmaların a, trafiğe içkili çıkmaların a, yerlere çöp atmaların a, çocuklarını dövmelerine şiddetle ‘hayır!’ diyorum.Gelecek için de şunları istiyorum: Güzel bir mesleğim olsun, çalışayım, anneme babama bakayım. Çevreyi kirletmeyelim, suları boşuna kullanmayalım. Güzel bir dünya bırakalım.(Zeynep Şahin, 14 yaşında, İstanbul Sema Aydın Doğan Eğitim Parkı )Villam olmasını, havuzum olmasını, ağaçtan kulübem olmasını, ağaçtan evim olmasını, parkım olmasını istiyorum. O parkta Ilgın'la oynayacağım. Ilgın'la ip atlama, yerden yüksek oynacağım. Benim hayal ettiğim ülkede çocuklar okula gitmiyor. Çünkü hepsi tatilde. Bir de top oynama yerlerim olmasını ve de bisikletim olmasını istiyorum. (Akyel Genç, 7 yaşında, İstanbul )Benim dünyamda,Her yer temiz olsun,Arkadaşlıklar bol olsun,Hiç kimse kötülük yapmasın.Benim dünyamda,Hiç avlanma olmasın,Hiçbir çocuktan kötü söz çıkmasın,Herkes saygı içinde yaşasın.Benim dünyamda,Herkes altın kalpli olsun,Dünya mutluluklarla dolsun,Ve en önemlisi, herkes güzelliklerin kıymetini bilsin.(Hasan Yağız GÖKKURT, 10 yaşında, Balıkesir Bandırma Şekerpiliç Öğrenim Birimi )Ben kendi yaşamımda mümkün olsa o kalabalık şehirleri kaldırarak onun yerine lunaparklar ve sirkler kurmak isterdim. Hem kendim için hem de dünya içinse yemyeşil ovalar, dağlar, kırlar yani kısacası temiz ve sigarasız bir ortam isterdim. Benim gibi daha birçok çocuk için.(Kardelen Tutkum DEMİRTAŞ, 11 yaşında, Balıkesir Bandırma Şekerpiliç Öğrenim Birimi )Adım İlayza. Daha 12 yaşındayım. Yaşadığım şehir doğal güzelliklerle dolu, gezip görülmeye değer bir yer. Ben gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi seven bir insanım.Yaşadığım şehirde doğal güzelliklerin korunmasını ve o güzelliklere sahip çıkılmasını isterim. Gelecek nesillerin de ülkemizdeki doğal güzellikleri görmesini isterim.Bu düşüncemi hayata geçirebilmek için lütfen bana ve çevreci arkadaşlarıma destek olun!(İlayza Küçükşahin, 12 yaşında, İzmir Çiğli Eğitim Parkı)Dünyamız gün geçtikçe değişiyor. İnsanlar da. Tabii kimi iyi, kimi kötü. Dünyadaki tüm insanlar keşke iyi olsaydı. Bu insanların kimi mutlu,, kimi mutsuz. Keşke tüm insanlar mutlu olsaydı.İşte bu insanların mutsuzluklarının nedenleri farklı. Bazı insanların üzüntülerinin nedeni yaşlanmaktır. Üzüntüyü daha çok kadınlar çeker. Bu nedenle estetik ameliyat yerine yaş gençleştiren bir ayna icat edilmelidir. Bir de fakirlerin veya parası az olanların kıyafet sorunu çekmesi, onları mutsuz eder. Bu nedenle kıyafetlerin rengini değiştiren bir makine olsa çok iyi olur aslında.Bilim adamlarından bunları bekliyorum. Ama, daha iyi buluşlar da olabilir.(Hanife yaşar 12 yaşında, İzmir Çiğli Eğitim Parkı)Benim yaşamımda sevdiğim herkesin mutlu olmasını, birbirlerine sevgi ile bakmasını ve birbirlerini hiç bir şey için kırmamasını isterdim. Arabaların olmamasın isterdim. Çünkü doğa o aletler yüzünden kirleniyor. Bir de doğayı mahvedenleri ve hayvanlara eziyet edenleri yok etmek isterdim. Ama, kedi hariç. Çünkü kedilerden nefret ediyorum ve korkuyorum. Halamın ve dedemin yaşamasını isterdim. Keşke onlar yaşasaydı da ben ölseydim. Herkesin isteği şeylere kolaylıkla kavuşmasını isterdim. Ailemin ve sevdiklerimin olduğundan daha çok mutlu olmasını istiyorum.(Eda DİZMAN, 14 yaşında, İzmir Gümüşpala Öğrenim Birimi)İyi bir meslek sahibi olup mutlu bir aile kurmak istiyorum. Dünya için de şunları istiyorum: İnsanların sorumsuzluğu, kuraklığı getiriyor. Bu yüzden de insanların daha sorumlu bir nesil yetiştirmelerini istiyorum.Doğayı geri getirmek isterdim. Doğa, yeşil ve ağaçlar bizim havamızı temizler. İnsanlar bunları yok ettiği gibi kendilerini de yok ediyorlar. (Aybil GÜNGÖR, 13 yaşında, İzmit Gönül Andıran Öğrenim Birimi )Askerliğin 1 hafta olmasını, çocuklara ait bir alan ve park yerlerinin isterim. Askerlerin ölmemesi için de hepsinin robot askerlerin olması gerekir. Güzel bir meslek seçip insanlara yardım etmek ve dünyayı güzelleştirmek için.(Neriman YILDIZ, 13 yaşında, İzmit Körfez 2 Öğrenim Birimi)