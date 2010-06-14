Çocuklardan babalara ceza

T24-



Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik kurallarına uyulması ve kazaların en aza indirilmesi için çocuk yaşta eğitimin büyük önem taşıdığını söyledi.





Küçüklerin trafik konusundaki bilinçlenmesinin, gelecekte daha dikkatli, duyarlı sürücülerin yetişmesini ve şimdiki büyüklerin trafikte daha fazla uyarılmasını sağlayacağını ifade eden yetkililer, bu kapsamda Bursa'daki birçok anaokulu ve ilköğretim okulunda çalışmalar yaptıklarını bildirdi.





Yürüttükleri çalışmalar kapsamında çocuklara kumbara dağıtacaklarını dile getiren yetkililer, şu bilgileri verdi:





''Trafik bilincinin oluşturulması kapsamında dağıtılacak kumbara bir anlamda ceza kumbarası olacak. Bu çalışmada Ziraat Bankası ile anlaştık. Banka sponsorluğunda yaptırılacak kumbaraları en kısa sürede çocuklara dağıtacağız. Çocuklar, kumbaralarını aldıktan sonra sürücü babalarına ceza yazmaya başlayacak. Kırmızı ışıkta geçen, emniyet kemeri takmayan, yayalara yol vermeyen, hız yapan, sinyal vermeden dönen, trafikte saygısızlık yapan babalarına ceza yazacaklar. Aldıkları paraları ceza kumbarasında biriktirecekler. Bu sayede, çocukların babalarına trafikte uyarmasını, daha bilinçli sürücülerin oluşmasını sağlamayı hedefliyoruz.''





Yetkililer, trafik polisi aracı şeklinde yapılacak kumbaranın üst kısmındaki yuvasından para atılınca tepe lambalarının yanıp söneceğini vurgulayarak, ''Işıklarla birlikte kumbaradan 'trafikte çocukları koruyup kollamak yetişkinlere düşer' şeklinde bir uyarı sesi gelecek. Bu uyarı özellikle anne ve babalarını ilgilendiriyor'' dedi.