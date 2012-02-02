-Çocuklardan anayasa önerisi TBMM (A.A) - 02.02.2012 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, anayasayı başarıyla tamamlamaları durumunda, bugün hiç bir şey yapmayanların yarın en çok bağıracak olanlar olacağını belirterek, ''Eğer yeni anayasaya birileri eleştiri yapacaksa, bunu söyleyecek olan işte bu çocuklarımızdır'' dedi. Çiçek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile Yeni Anayasa Çalışmasında Çocuk Görüşü Çalıştayı kapsamında il çocuk hakları komitelerinden çocuk temsilcilerini kabul etti. Kabulde konuşan Şahin, UNICEF ile dün çocukların anayasaya katılımı ve çocuk gözüyle anayasadaki beklentilerin neler olduğu konusunda bir toplantı yaptıklarını anımsattı. Cinsiyet eşitliğine bakarak bir kız bir erkek çocuğu buraya getirdiklerini belirten Şahin, anayasanın herkesin katılımı ile yapılması gerektiğini söyledi. Şahin, ''Çocuk bakış açısının, çocuk sorunlarını ve hakkını koruyacak şekilde anayasaya damgasını vurmasını arzu ediyoruz'' diye konuştu. Şahin, çocukların, kendi sorunlarını kendilerinin çözeceği bir anayasa istediklerini ifade etti. Çocuk işçiliğini azaltacak tedbirlerin alınması ve çocukların sigara ve içki gibi zararlı alışkanlıklardan korunması gerektiğine işaret eden Şahin, çocuk tecavüzü ve tacizi ile ilgili hem koruyucu tedbirlerin hem de cezai yaptırımların daha da artırılacağı yeni bir anayasa bakışını önemsediklerini söyledi. TBMM Başkanı Çiçek de çocukların yaptığı bu çalışmanın, yeni anayasa sürecinde çok önemli bir çalışma olduğunu söyleyerek, ''Yetişkinlere de örnek olsun'' dedi. Çocukların nasıl bir anayasa istedikleri konusunda çalıştay yaptıklarını belirten Çiçek, ''19 Ekim'den beri başlatığımız sürede, yeni anayasanın herkesin katılımı ile yapılmasını çok arzu ettik'' dedi. Çiçek, eski anayasaya getirilen en büyük itirazların, ''halkın fikri sorulmadan bu anayasaların yapıldığı'' konusunda olduğunu ifade ederek, kendilerinin ise herkesin katılımını istediklerini bildirdi. Çiçek, şöyle konuştu: ''19 Ekim'den bu tarafa en anlamlı ve kapsamlı çalışmayı siz yapmış oldunuz. Çocuklara çok teşekkür ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Temenni ediyorum ki basınımız, medyamız bu çalıştaya gerekli özeni gösterir, tanıtımı yapar. Şu ana kadar kılını kıpırdatmamış olan kesimler açısından da uyarıcı bir rol ifa etmiş olur. Bağırıyoruz, çağırıyoruz, diyoruz ki bakın 30 yıldır bu Anayasa'dan şikayet ettiniz, 'bu Anayasa'ya bize dar geliyor' dediniz. Meclis de sizin bu talebinizi dikkate alarak yeni bir çalışma başlattı, biz de gece gündüz çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz süreç halkın katılımının istendiği bir süreçtir. Bunun için bölge toplantıları yapıyoruz, pazar günü Edirne'de olacağız. Geçen haftalarda Konya'da, Ankara'da olduk. Ayın 19'unda Diyarbakır'da olacağız. Diğer illerde de benzer toplantıları yapacağız. Kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları halen görüşlerini vermedi, bir fikir ortaya koymadı ama yarın inşallah Anayasa'yı başarırsak, bugün hiç bir şey yapmayanlar yarın en çok bağıracak olanlardır. Eğer Yeni yapılan Anayasa ile birileri eleştiri yapacaksa, birileri bir şey söyleyecekse bunu söyleyecek olan işte bu çocuklarımızdır. Çünkü, onlar gerekli katkıyı verdiler.''