Çocuklarda tırnak yeme

Soru: 15 aylık bir yeğenim var. İşaret parmağını zaman zaman ağzını götürüp tırnağını yiyor. Nedeni ne olabilir? Yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar.

Gönderen: Nilay G.

Cevap

Sayın Nilay Hanım,

Yeğeninizin zaman zaman tırnağını yediğinden bahsetmişsiniz. Verdiğiniz bilgiler dahilinde yeğeninizin tırnak yemesini tek bir nedene bağlamak sağlıklı olmayacaktır. Ancak sizi olası bazı nedenler hakkında bilgilendirmek isteriz. Bebekler bu dönemde uykuya dalarken ya da duygusal bazı sıkıntıları olduğunda ellerini ağzına götürebilir, parmak emebilir ya da tırnaklarını yiyebilirler. Bazı durumlarda sadece keyif aldıkları için bu davranışı sürdürürler. Size tavsiyemiz yeğeninizin hangi zamanlarda ve ne sıklıkta tırnak yeme davranışını gösterdiğini gözlemlemeniz. Örneğin uykusu geldiği zaman mı tırnağını yiyor ya da günün hangi saatlerinde daha sık bu davranışı gösteriyor. Daha sonrasında bu davranışı engellemek için yeğeninizin dikkatini başka yöne çekmeye çalışmak, eline oynaması ya da sıkması için yumuşak bir oyuncak vermek faydalı olabilir. Ayrıca anne ile bebeğin beraberce oyunlar oynamaları, annenin bebeğine sarılıp okşaması yanında olduğunu hissettirmesi önemlidir.

Yeğeninizle birlikte mutlu ve sağlıklı günler dileriz.