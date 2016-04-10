Çocuklarda tacizin 9 belirtisi

Hollanda, ülke genelindeki okullarda geçen yıl 112 cinsel taciz olayının yaşanması üzerine, sorunun çözümüne ilişkin çabaları arttırdı.

Parlamento ve hükümet, taciz olaylarına karşı yeni önlemleri tartışıyor. Kızı 5 yaşında cinsel tacize uğrayan bir anne de, yaşadıklarını medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı.

Heleen takma adını kullanan anne, diğer ebeveynlere örnek olması amacıyla yaşadıklarını Vrouw gazetesine anlattı.

Hollandalı annenin kızı, 5 yaşındayken okulda 12 yaşındaki bir çocuğun tacizine uğramış. Kız çocuğu, kafası önde annesinin yüzüne bakmaya çekinerek alçak sesle , "çiş yerim ağrıyor" demiş.

Heleen, aklına ilk anda bir şey getirmemiş. Ancak kızını çıplak gördüğümde durumun farkına varmış. "O an şoke oldum" diyen Hollandalı anne, çok dikkatli biçimde nasıl olduğunu sormuş.

"Neden benim çocuğum?"

Kızı, yaşadıklarını bütün detaylarıyla anlatmış. Olay, büyük çocukların alt sınıflara bahçede kitap okuma etkinliği sırasında yaşanmış.

Kız çocuğunu ardından tuvalete giden 12 yaşındaki bir erkek çocuğu parmağı ile tacizde bulunmuş. Küçük kız, korkusundan karşı koyamamış.

Bunları duyunca, "Neden? Niye benim kızım" diye ağlamaya başlamış. O an kendisini kaybetmiş. Bunu gören kızı da korkup ağlamış.

Daha sonraki günlerde farklı duygular yaşayan anne Heleen, zaman zaman öfke nöbetlerine kapılmış. "Bazen gidip o çocuğa içimden ne gelirse yapmayı düşündüm ama bu çözüm olmayacaktı" diyor.

Polis ve okul yönetimine başvurmuş. Bu arada kızı giderek gerilemeye başlamış. Derslerinde başarısız olmuş. Tek başına sokağa çıkmaktan korkmaya başlamış. Yürürken sürekli arkasına bakıp "O çocuk yine gelecek" diye sayıklamaya başlamış.

Polis, yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle dosyayı kapatmış. Okul yönetimi, çocuklara yeterince sahip çıkılmadığı iddialarını reddetmiş.

Yaşadıklarından dolayı umudu kırılan aile, okula karşı da güvenini kaybetmiş. Bunun üzerine önce kızlarının okulunu değiştirmişler. Ardınan anne ve baba kendilerini toparlayıp, kızlarıyla ilgilenmeye başlamışlar.

Onunla sürekli konuşarak yaşadığı travmayı unutturmaya çalışmışlar. Bu ilgi ve çaba karşılığını bulmuş. Aradan 4 yıl geçtikten sonra kızlarının korkusu azalmış, dersleri yeniden düzelmiş.

Anne Heleen, kendileri için şu anda önemli olan tek şeyin kızlarının yeniden normale dönmesi olduğunu anlatıyor.

Parlamento ve hükümet harekete geçti

Eğitim müfettişlerince hazırlanan raporda, geçen yıl okullarda buna benzer 112 cinsel taciz olayının yaşanması ve anne Heleen gibi benzer şikayetleri olanların eğitim bakanlığına ulaşması üzerine hükümet harekete geçti.

Okul yönetimleri, eğitim müfettişleri ve okul ile veliler arasında iletişimi sağlayan güven müfettişleri, cinsel taciz konusunda daha dikkatli davranmaları konusunda uyarıldı.

Bu konudaki tüm iddiaların anında bakanlığa bildirilmesi istendi.

Parlamentodaki bütün siyasi partiler de, cinsel istismar suçlarına karşı ağır yaptırım konusunda görüş birliğine vardı.

Taciz olaylarına karışanların üçte birinin öğretmen ve okuldaki diğer görevlilerden oluştuğu belirlendi. Bu nedenle, eğitim sektöründe çalışanların sicili konusunda daha dikkatli davranılması benimsendi.

Taciz olayına karışanların derhal meslekten uzaklaştırılması ve bir daha eğitim alanında iş verilmemesi de gündeme gelen önlemler arasında.

Okullarda ayrıca öğrencilerin cinsel taciz konusunda bilgilendirilmesi ve tacize karşı neler yapmaları gerektiğinin anlatılması benimsendi.

Bu konuda hem resmi kurumlar hem de taciz kurbanlarına yardım örgütleri de yoğun bir bilgilendirme kampanyası başlattı.

Uzmanlara göre başlıca taciz belirtileri şunlar :

-Uyku sorunu ve karanlıktan korkma.

-Sık sık kabus görme, aşırı derecede canavar ya da görünmeyen nesnelere ilişkin korku.

-İştah azalması.

-Ortada bir neden yokken sürekli karın ağrısı şikayeti.

-Ruh halinin aniden değişmesi, durup dururken öfkelenme ya da başka tepki verme.

-Bazı insanlara karşı korku ve onlarla yalnız kalmama isteği.

-Biraz büyük yaştaki çocuklarda yatağa işeme, parmağını emme ve sadece tanıdığı kişilerle iletişim kurma.

-Başka bir yetişkinle olan sırrını açıklamayı reddetme. Sürekli yeni ve kendinden oldukça yaşlı arkadaşından bahsetme.

-Çocuğun aniden bol miktarda harçlığının olması.