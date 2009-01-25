Çocuklarda süt dişi çürüğüne dikkat

Dicle Üniversitesi (DÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Behiye Bolgül, süt dişi çürüklerinin kalıcı diş sorunları yaratabileceğini söyledi.



Bolgül, yaptığı açıklamada, çocukların altıncı aydan itibaren diş çıkarmaya başladığını belirterek, diş çıkarma döneminde ve sonrasında çocukların diş hekimi kontrolü altında olması gerektiğini söyledi.



Diş çıkarmada güçlük halinin çocukları huzursuz edebileceğini belirten Bolgül, şöyle konuştu:



"Çocuk diş çıkaramayınca sürme kisti dediğimiz tablo ile diş eti morarabilir ve çocukta huzursuzluk hali yaşanabilir. Böyle durumlarda küçük bir cerrahi müdahale ile dişin daha kolay çıkması sağlanmalı. Diş sağlığı için mutlaka çocuklara 2 yaşından itibaren diş fırçalamanın öğretilmesi gerekiyor. Ebeveynler, dişlerini fırçalayarak onlara örnek olmalı ve onları özendirmeli. Özellikle çocuğun yanında dişlerini fırçalayarak bu şekilde çocuğun da diş fırçalamaya özenmesi sağlanmalıdır. Diş fırçalamayı öğrenen çocuk düzenli fırçalama alışkanlığı edinir ve diş sorunları asgariye iner."



Süt dişleri önemli



Bolgül, süt dişlerinin nasıl olsa döküleceği düşüncesiyle ebeveynler tarafından çok önemsenmediğini ve bunun çok yanlış bir tutum olduğunu söyledi.



Çürüyen süt dişlerinin, yerlerini dolduracak daimi dişleri de olumsuz etkileyeceğini ifade eden Doç. Dr. Behiye Bolgül, şöyle dedi:



"Nasıl olsa süt dişidir dökülür anlayışı yanlıştır. Çünkü süt dişi alttan gelecek daimi diş için yer tutucudur. Süt dişinde çürüme olması durumunda mutlaka tedavi edilmelidir. Erken süt dişi çekimleri çapraşıklıklara ve dolayısıyla tedavi maliyeti çok yüksek olan ortodontik sorunlara yol açar. Enfeksiyonlu kalırsa alttan gelecek kalıcı dişi de olumsuz etkiler. Ağızda uzun süreli enfeksiyon durumu daha çok kalp olmak üzere tüm organları olumsuz etkileyebilmektedir."



Beslenmeye dikkat



Çocuklarda diş sağlığının beslenmeyle ilişkisine de değinen Bolgül, çocukların hazır yiyecek, çok şekerli ve asitli yiyecekleri tüketmesinin engellenmesi gerektiğini belirterek, özellikle sık ara öğünler ve bu öğünlerde abur cubur, şekerli yiyeceklerin tüketilmesinin diş sorunlarını artıracağını kaydetti.



Biberon çürüğü



Özellikle bebeklik döneminde biberonla besleme yapılırken fazlasıyla tatlı besin alan ve gece biberonla beslenme alışkanlığı edinen çocukların yatarken de biberonla uyuyakalması durumunda sürekli olarak şekerli yiyeceklerle teması olacağına dikkat çeken Bolgül, "bu durumda biberon çürüğü ya da erken çocukluk çürüğü denilen çürükler oluşuyor. Çok erken meydana gelen bu diş çürümesi, bir süre sonra beslenme yetersizliğine yol açabilir" dedi.

