Çocuklarda hipertansiyona dikkat!

Okuldaki başarısızlığın nedeni hipertansiyon olabilir

Prof. Dr. Sönmez yaptığı açıklamada, son yıllarda çocuklarda özellikle şişmanlık, hareketsiz yaşam ve kötü beslenme alışkanlıklarındaki artış nedeniyle ergenlik döneminde hipertansiyon görülme sıklığının arttığını belirtti.Bilgisayarın başından kalkmayan çocukların abur cubur yeme alışkanlıklarından mutlaka kurtarılması gerektiğine dikkati çeken Sönmez, çocuklarda hipertansiyonun fark edilmemesi durumunda kalp, böbrek, gözler ve beyne kalıcı zararlar verebileceğini vurguladı.Sönmez, "Hipertansiyonun erken saptanmasıyla hem genelde altta yatan hastalığın erken tanısı hem de hipertansiyonun hedef organlara zarar vermeden ortaya çıkarılması mümkün olacaktır. Günümüzde çocukluk döneminde hipertansiyonun saptanması ve tedavisi, erişkin dönemdeki damar sertliği, kalp ve beyin damar hastalıklarının görülmesini azaltacaktır" diye konuştu.Çocuklarda kan basıncının fiziki muayenenin parçası olarak kabul edilmesinin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sönmez, sağlıklı çocuklarda da yılda en az bir kez kan basıncının ölçülmesi gerektiğini, erişkinden farklı olarak çocuklarda ölçülen kan basıncının çocuğun cins, yaş ve boyuna göre belirlenmiş normal değerlerle karşılaştırılıp yüksek olup olmadığına karar verilmesi gerektiğini belirtti.