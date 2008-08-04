Çocuklarda görülen alerjik hastalıklar nelerdir?

Çocuklarda görülen alerjik hastalıklar 10 başlık altında toplanabilir.



* Alerjik bronşiyal astım (ya da güncel deyimiyle sadece astım) en önemli hastalıktır. Solunum sıkıntısı görülmesi hastalığın bilinen en önemli dramatik yönüdür. Çocukluk çağında en sık kronik solunum yolu hastalığıdır. Çocukların yüzde 1-7’sinde görülür.



* Alerjik rinit (AR) çocukların alerjik hastalıkları içinde en sık görülenidir. Astım ikinci sıklıktadır. En sık nedeni bahar mevsiminde görülen tipidir. Mevsimsel AR’ye neden olan polen alerjisidir. Buna intermittent AR denir. Hastalarda sıklıkla ilkbahar ayında göz ve burun alerji bulguları görülür. Bunun nedeni bahar ile birlikte açan ot, ağaç vb. çiçeklerinin erkek gametleri olan polenlerin doğaya yayılmasıdır.



* Atopik dermatit (bebeklik egzaması) çocukluk çağında hayatın en erken döneminde görülen alerjik hastalıklardandır. Normalden daha sık oranda bu çocuklarda bir besin alerjisi de vardır. Bu sıklıkla inek sütü alerjisidir. Ancak tüm hastalarda beklenmez. Deride yüzde, boyunda, kollarda kaşıntılı, kuru lezyonlar tipiktir.



* Besin (gıda) alerjisi çocuk alerjik hastalıklar arasında en erken görülenidir. En sık nedeni inek sütüdür. Ayrıca yumurta, daha sonra ise tahıl, çerez, balık en sık görülen diğer besinlerdir.



* İlaç alerjileri çocuklarda erişkinlere oranla son derece az görülürler. Bunun nedeni çocuk organizmasının denge yanıtlarının daha güçlü olması, alerjenle karşılaşma miktarının azlığı, henüz gelişimini tamamlayamamış bağışıklık sisteminin olmasıdır.



* Hayvan alerjisi de çocuklarda sıkça görülen bir durumdur. En sık görülen hayvan alerjisi kedidir.



* Böcek alerjileri arasında çocuklarda en sık görüleni arı ve sivrisinektir.



* Ürtiker (kurdeşen) sanıldığının aksine pek az oranda çocuklarda alerjiktir.



* Anaflaksi çocukta acil sınıfında ve ölüme neden olan bir alerjik hastalıktır. En sık nedeni alerjik ilaç alınması (penisilin), arı veya sinek sokması, alerjik besin alınmasıdır.



* Diğer çocuk alerjik hastalıkları arasında çocuklarda çok daha az görülen birkaç hastalık sayılabilir. Örneğin plastik madde (lateks alerjisi) ve gelişmiş ülkelerde daha sık görülen hamamböceği alerjisi ülkemizde çok azdır.



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