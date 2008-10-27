Çocuklarda demir eksikliği iştahsızlık yapıyor

Prof. Dr. Kılınç yaptığı açıklamada, çocuklarda özellikle 6 ay ve 1.5 yaş arasında demir eksikliğine rastlandığını ve demir eksikliğinin genellikle ek gıdalara başlanma döneminde görüldüğünü belirtti.Çocuklarda ek gıdalara geçiş döneminde anne sütünün az verilmesi ve ek gıdaların da yeterli oranda tüketilmemesi dolayısıyla demir eksikliğinin ortaya çıktığını ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:"Demir eksikliği çocuklarda iştahsızlığa, huzursuzluğa, uyku düzensizliğine, ilerlemiş haliyle ise zekâ parametrelerinde düşüşe neden olabilir. Demir eksikliği bulunan çocuğun zayıf olması gerekmiyor. Çocuk aldığı bazı gıdalardan dolayı kilolu olabilir ancak çocukta yine de demir eksikliği görülebilir."Prof. Dr. Kılınç, çocuğun ek gıdalara geçtikten sonra da bu gıdaları yeterince tüketmemesinin ve fazla oranda süt içmesinin de demir eksikliğine neden olduğunu, çocuklara bu nedenle günde yarım litreden fazla süt verilmemesi gerektiğini belirtti.Doktor tarafından demir eksikliği olduğu tespit edilen çocuğa, bu ihtiyacını karşılaması için demir takviyesi yapıldığını ifade eden Kılınç, ailelerin de çeşitli gıdalarla bu eksikliğin giderilmesine destek olabileceğini vurguladı.Kılınç, 7 ve 8. aydan itibaren çocuklara demir eksikliğine karşı belirli oranda kırmızı et, mercimek ve pekmez verilebileceğini, bu yiyeceklerin çocuğun demir eksikliğini gidermesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.Sağlık Bakanlığı’nın çocuklarda demir eksikliğinin önlenmesi için başlattığı "Demir Gibi Türkiye" kampanyası kapsamında sağlık ocaklarında 5. aydan itibaren 1.5 yaşına kadar koruyucu sağlık hizmeti olarak demir damlası verildiğini dile getiren Kılınç, ailelerin bu hizmetlerden yararlanabileceğini kaydetti.