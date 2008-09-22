Çocuklarda da reflü olur

Reflü-ülser-gastrit



Reflü hastaları domates yememeli

Mide içeriğinin istemsiz olarak geri kaçması sonucu ortaya çıkan reflü sanıldığı gibi sadece yetişkinlerde görülen bir hastalık değil. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mahir Gülcan, reflünün çocuklarda çok sık görüldüğünü belirterek “Çocuklarda doğuştan ve sonradan olmak üzere iki çeşit reflü gelişebilir” diyor.Yeni doğmuş bir bebekte bile reflünün görüldüğünü söyleyen Dr. Gülcan, yeni doğan dönemindeki reflüyü şöyle anlatıyor:“Bebeklerde reflü, yemek borusuyla mide arasındaki kapakçık sisteminin olgunlaşmamasıyla ilgilidir. Eskiden bu hastalığa tanı koyulamadığı için bilinmiyordu ve farklı tedavilerle çocuk iyileştirilmeye çalışılıyordu. Bebeklerde reflünün en belirgin belirtisi kusmadır. Bu kusmalar genellikle durdurulamayan, sürekli, her yemekten sonra olan kusmalardır. Çocuktaki normal kusmalardan çok daha şiddetlidir. Bu hastaların birçoğu 1 yaş civarında kapakçık sisteminin olgunlaşmasıyla düzelir ama bir kısmı düzelmez ve ilaç tedavisine devam edilir. Az sayıda da olsa düzelme olmayan hastalarda cerrahi tedavi yoluna gidilir.”Çocuklarda doğuştan olmayan reflünün ise genellikle 6-7 yaşlarında ortaya çıktığını vurgulayan Dr. Mahir Gülcan, özellikle beslenme biçiminin etkisine dikkat çekerek “6-7 yaşlarındaki çocuklardaki mekanizma büyüklerdeki gibi beslenme ve yaşam biçimiyle ilgilidir. Eğer büyük çocuklarda reflü tanısı koyduysak ilaç tedavisi yanında öncelikle yediğine içtiğine kısıtlamalar getirip hayat tarzını değiştirmesini öneriyoruz” diyor.Reflü, pek çok farklı belirti ile kendini gösterebiliyor veya diğer organları de etkilediği için farklı hastalıklarla karıştırılabiliyor. Dr. Mahir Gülcan, reflü ile karıştırılan hastalıklar konusunda şunları söylüyor:“Tekrarlayan orta kulak iltihabı, tekrarlayan sinüzit, tekrarlayan üst solunum yolu iltihapları, geçmeyen ses kısıklıkları, astım türü rahatsızlıklar, tekrarlayan hırıltılar ve sürekli öksürüğü olan hastalar antibiyotik tedavisi veya alerji tedavisi ile iyileşmezse böyle durumlarda reflüyü de düşünmek gerekir. Sindirim sistemi sorunlarında pek atlanmıyor ama solunum sistemi belirtilerinde reflü atlanıyor. Genel pediatri ve alerji hekimleri bu durumlarda hastayı bize yönlendiriyor. Ortalama 3-6 aylık reflü tedavisiyle bu hastaların bütün şikayetleri geçiyor. Burada hekimin yönlendirmesi de çok önemli.”Dr. Gülcan reflünün teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda şu bilgileri veriyor:“Reflüyü anlamak için 24 saatlik pH monitorizasyonu adı verilen yöntemi uyguluyoruz. Ucunda duyarlı bir algılayıcı sensör öbür ucunda kayıt yapan bir mekanizmanın olduğu cihazla (pHmetre) 24 saat hasta izlenebiliyor ve mideden yukarı oluşan kaçaklar kaydediliyor. Bu kayıtları daha sonra biz bilgisayarla analiz ederek asit kaçağı varsa reflü tanısını kesin olarak koyup ona göre ilaç tedavisi uyguluyoruz. Tanı koyduktan sonra en az 3 ay olmak üzere ilaç tedavisi yapıyoruz. Hasta ilaca cevap vermezse o zaman reflü ameliyatı için çocuk cerrahisine gönderiyoruz. Ameliyatla çalışmayan alt kapakçığın tamiri yapılıyor. Şu anda bu teşhis ve tedavi yöntemleri ile reflü vakalarının yüzde 1’i bile cerrahiye ihtiyaç duymuyor”.- Asitli içecekler içmesinler- Katkılı maddeli yiyecek ve içeceklerden (cips, boyalı şekerler, katkılı yoğurtlar) kaçınsınlar.- Yatmadan önce yemek yemesinler- Çok yağlı yiyecekler, aşırı miktarda çikolata yemesinler- Yemek borusunda hasar, küçük yaralar oluşması- Yemek borusunda darlık ve yapışıklıklar- Larenjit- Sık tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları- Tekrarlayan otit (orta kulak iltihabı) ve sinüzit- Tekrarlayan zatürre ve astım atakları- Kansızlık