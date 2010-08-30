-ÇOCUKLAR BAYRAMI UÇARAK KUTLADI İZMİR (A.A) - 30.08.2010 - AK Parti İzmir İl Başkanlığı ve Ege Havacılık Uçuş Okulu organizasyonunda, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü dolayısıyla 30 ilçeden 30 öğrenci İzmir semalarında uçtu. Adnan Menderes Havalimanı'ndaki Ege Havacılık Uçuş Okulu'na 30 farklı ilçeden velileriyle gelen 10 yaş altı öğrencilere, Ege Havacılık Uçuş Okulu yetkilisi Zafer Halidi, sivil havacılıkla ve eğitim uçağıyla ilgili bilgi verdi. Daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanı Ömür Kabak ile apronda bekleyen 4 kişilik Cessna 172 eğitim uçağının yanına giden öğrenciler, sırayla uçağa binerek pilotlar Zafer Halidi ve Süleyman Doğan ile İzmir semalarında tur attı. AK Parti İzmir İl Başkanı Ömür Kabak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine değinerek, Türk ulusu olarak bu anlamlı günü gururla kutladıklarını belirtti. Kabak, şunları söyledi: ''Ege Havacılık Uçuş Okulu'ndan gelen teklif üzerine, geleceğimiz olan çocuklarımıza bu anlamlı günü en güzel şekilde yaşatmak ve kutlamalarını sağlamak amacıyla, Atatürk'ümüzün 'İstikbal Göklerdedir' sözünü de dikkate alarak bu etkinliği düzenledik. İzmir'in 30 ilçesinden 30 çocuğumuz, eğitim uçağıyla İzmir üzerinde turlayacaklar. Çocuklarımızın mutluluğu ve anlamlı günde özel anlar yaşayarak, değerlerine sahip çıkması için çalışıyoruz. Aynı zamanda da havacılığı sevdirmeyi amaçlıyoruz.'' Ege Havacılık Uçuş Okulu yetkilisi Zafer Halidi ise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da benzer bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, ''Amacımız, çocuklarımıza havacılığı sevdirmek, sivil havacılığı öğretmek. Ulusumuz için özel günlerde, çocuklarımızda önemli bir hatıra oluşturmak istedik. Heyecanları gözlerine yansıyan çocuklarımızın arasından Türk Havacılığına katkı sağlayacak olanlar çıkacaktır. Aynı etkinliği 29 Ekim'de de gerçekleştireceğiz'' diye konuştu.