Çocuklara yumuşak kıllı diş fırçası alın

Çocukluk döneminde tedavi edilmeyen diş bozuklukları, ileride diş çarpıklığı, çene gelişiminde bozukluk ve romatizmadan kalp rahatsızlıklarına kadar genel sağlık problemlerine yol açabiliyor.
100 çocuktan 84'ünün dişleri çürükDiş fırçalamaya 2 yaşında başlatın
Diş Hekimi Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada, çocukların ağız büyüklüğüne uygun, yumuşak ve naylon kıllardan üretilmiş diş fırçaları kullanması gerektiğini söylüyor. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, sert fırçalar dişleri aşındıracağı için çocuklarda kullanımının uygun olmadığını ifade ediyor. Dr. Kışlaoğlu, fırça kılları aşınır aşınmaz, ortalama 6 ayda bir, diş fırçasının mutlaka değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.