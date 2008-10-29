Çocuklara yumuşak kıllı diş fırçası alın

Diş Hekimi Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada, çocukların ağız büyüklüğüne uygun, yumuşak ve naylon kıllardan üretilmiş diş fırçaları kullanması gerektiğini söylüyor. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, sert fırçalar dişleri aşındıracağı için çocuklarda kullanımının uygun olmadığını ifade ediyor. Dr. Kışlaoğlu, fırça kılları aşınır aşınmaz, ortalama 6 ayda bir, diş fırçasının mutlaka değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.