Çocuklara vitamin ve mineral takviyesi gereksiz

Yeni yapılan araştırmaya göre, vitamin alan birçok çocuğun gerçekten vitamine ihtiyacı olmadığı bulundu.



Zaman’da yayımlanan habere göre, sonuçların araştırmacıları şaşırttığını söyleyen California Üniversitesi Davis Tıp Okulu'ndan pediyatrist Dr. Ulfat Shaikh, "Vitamin ve mineral takviyesi yapan insanların dengesiz beslenmenin etkisini azaltmak için bu takviyeleri kullandıklarını varsayıyoruz" dedi.



Vitamin ilavesi kullanan çocukların çoğunluğunun zaten süt içtiğini, yeterince lifli gıdalar tükettiğini ve çok fazla yağ ile kolesterol tüketmediklerini söyleyen Shaikh, çocukların daha sağlıklı olduğunu belirtti.



Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine dergisinde yayınlanan çalışmada, araştırmacılar 1999'dan 2004 yılına kadar Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması'nın sonuçlarını aldılar. 2-17 yaş arasındaki Amerikalı çocukların üçte birinin vitamin ya da mineral takviyesi kullandığını, fakat birçoğunun bu ilavelere ihtiyacı olmadığını buldular.



Dr. Shaikh, fakirliğin üstünlüğü olan faktör gibi göründüğünü söyledi. Vitamin ilavelerinin orta gelir düzeyine sahip insanlar için pahalı görünmediği halde, maliyeti düşük gelirli aileler için külfetli olabileceğini belirten Dr. Shaikh, "Fakir anne-babalar belki ilaveleri karşılayamayabilirler" dedi.



Araştırmada, genel olarak çeşitli gıdalarla beslenen çocukların vitamin ya da diğer ilavelere ihtiyacı olmadığı belirtiliyor ve Amerikan Pediyatrık Akademisi sağlıklı, dengeli beslenen çocuklar için vitamin takviyesi önermiyor. Vitaminlerin kronik hastalığı olan ya da dengesiz yemek yiyen ve kilo vermeye çalışan obez çocuklar için önerilebileceği belirtiliyor.

