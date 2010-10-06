-ÇOCUKLARA UYKU SAATİNİ TELEVİZYON HATIRLATACAK ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Geç saatlere kadar televizyon izleyen çocuklara, uyku saatini artık televizyonlar hatırlatacak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Televizyon Yayıncıları Derneğinin (TVYD) işbirliğiyle hazırlanan ''İyi Uykular Çocuklar Projesi'' yarın hayata geçiriliyor. Alınan bilgiye göre, tüm televizyon kanallarında yarından itibaren her akşam 21.30'da uyku saati uygulaması başlatılacak. RTÜK ve TVYD tarafından, 80'li yıllarda TRT ekranında yayınlanan ''Uykudan Önce'' programının ''Masalcı Teyzesi'', unutulmaz Tiyatro Sanatçısı Adile Naşit'ten masallar dinleyerek yetişen bir neslin anısına, çocuklara armağan edildiği belirtilen proje kapsamında, Akıllı İşaretler Sembol Sisteminin sevimli logosu ''Tele'''nin, ekran başındaki çocuklara artık uyumalarını hatırlattığı üç canlandırma (çizgi animasyon) tüm kanallarda 21.30'dan itibaren bant reklam formunda ve sessiz olarak ekrana gelecek. Kanalların günlük yayın akışını kesmeden ekrana getirecekleri canlandırmalarda, sevimli logo ''Tele'' uykuya dalarken, bantta ''İyi Uykular Çocuklar'', ''Haydi Çocuklar Uykuya'' ve ''Bugünlük Televizyon Yeter, Bütün Çocuklara İyi Geceler'' yazıları belirecek. RTÜK, TVYD ve ulusal televizyon kuruluşlarının işbirliği ile oluşturulan ''İyi Uykular Çocuklar Projesi'', okul öncesi ve ilköğretim çağı çocuklarına erken yatma alışkanlığı kazandırılmasını, anne ve babaların bu konudaki duyarlılıklarının artırılmasını ve çocukların geç saatlerdeki televizyon yayınlarının olası zararlı etkilerinden korunmasını amaçlıyor. Televizyon yayınlarının tümü çocuklar için faydalı olsa bile, çocukların belli bir saatten sonra mutlaka uyumaları gerektiği görüşünden hareketle, projenin eksenini, çocukların televizyon izlememesi değil, akşamları erken yatması ana fikri oluşturuyor. Yasaklama ve yaptırım uygulama yerine sorumluluk ve duyarlılık geliştirmeyi amaçlayan İyi Uykular Çocuklar Projesi, düzenleyici otorite ile sivil toplum işbirliğine, yayıncı sorumluluğuna ve ebeveyn duyarlılığına dayanıyor. Ebeveynlerin ekrandaki hatırlatmayı dikkate almaları ve çocuklarını erken yatırmaları, projenin başarıya ulaşmasının en önemli koşulu olarak görülüyor. Proje kapsamında, üç canlandırmanın yanı sıra, uykunun çocuklar için önemini anlatan dört spot film hazırlandı. Spot filmlerde, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile Hacette Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhunde Öktem anne ve babalara; Tiyatro Sanatçısı Metin Akpınar ile eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay ise çocuklara sesleniyor. Her spotta, uykunun önemi ve yararları anlatılıyor; uzun ve yorucu bir günden sonra, çocuklar için uykunun hak edilen bir ödül olduğu yan iletisiyle birlikte, büyüme hormonunun en fazla uykudayken salgılandığı bilgisine dayalı olarak ''Çocuklar Uyurken Büyür'' mesajı vurgulanıyor. Anne ve babalara ise çocuklarını akşam erken yatırmaları ve onları uykudan mahrum bırakmamaları mesajı veriliyor. Böylece anne ve babalara çocukların erken yatırılmasının bir ebeveyn sorumluluğu olduğu hatırlatılıyor. Çocuklarını erken yatırmakta zorluk çeken anne ve babaların yayın yoluyla desteklenmeleri projenin bir diğer hedefini oluşturuyor. Bu arada, projenin tanıtımı yarın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın katılacağı toplantıyla yapılacak.