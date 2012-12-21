Çocuklara üniseks oyuncak

Avrupa'nın en büyük oyuncakçılarından Top-Toy, yılbaşı öncesi yayımladığı hediye oyuncak katalogunda, kız çocuklar tabancalarla oynarken, erkek çocukların da oyuncak bebek, kozmetik ürünleri ya da mutfak setleriyle oynadığı fotoğraflar yer alıyor.



'Eşitlikçi ilişki arayışı'

İsveç'in en önemli piyasa denetçisi reklam ombudsmanı Elisabeth Trotzig, DW'nin sorularını yanıtladı.

Üniseks oyuncak reklamlarının önemli bir adım olduğunu kaydeden Trotzig, İsveç toplumunun kadın ve erkekler arasında eşitlikçi bir ilişki arayışında olduğunu ifade etti.

Trotzig, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çocuklar geçmişte, klişe cinsiyet rollerine göre davranmaya ve klişe cinsiyetçi oyuncaklarla oynamaya teşvik ediliyordu. Neyle oynamak ve nasıl davranmak istediklerini seçme imkânı ellerinden alınıyordu.

Cinsiyete göre oyuncak reklamı yapan önceki kataloglar da buna neden oluyordu. Fakat gerçek şu ki, çocuklar her türlü oyuncakla oynayabilirler."



'Oyuncak, tüm çocuklar içindir'



Trotzig, reklam ombudsmanlığı kurumunun bu zamana kadar yeni katalogla ilgili hiçbir şikâyet almadığını belirtti.

Top-Toy yöneticilerinden Jan Nyber ise, yeni oyuncak kataloğunun, üniseks oyuncak girişiminin öncüsü niteliğinde olduğunu ifade etti.

Nyberg, yeni anlayışla birlikte, klişe cinsiyet rollerinin geride bırakılacağını söyleyerek, "Bir oyuncak, kız çocuk ya da erkek çocuk için değildir. Oyuncak, tüm çocuklar içindir" görüşünü savundu.

(Deutsche Welle Türkçe)