Çocuklara Türk Sanat Musikisi'ni sevdirdiler

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Yaygın Eğitim ve Konservatuvar Müdürlüğü\'nün önceki akşam düzenlediği Çocuk Korosu konseri büyük ilgi gördü.

Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, bir çok vatandaş etkinliği ayakta izlemek zorunda kaldı. Türk Sanat Musikisi\'nin değerinin korunması, yeni nesillere sevdirilmesi amacı ile hayata geçirilen proje kapsamında, Balıkesir Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ile Albay Cafer Tayyar - Nuran Oğuz Ortaokulu\'nun müşterek gerçekleştirdiği \"Türk Film Müzikleri\" konserinde koro halinde ve solo olarak sergilenen performanslar izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Koro şefi Seval Duman, enstrüman şefi Zafer Dutçu\'nun yönetiminde gerçekleşen konserde çocuklarımız Türk Sanat Musikisi\'nin seçkin örneklerini izleyenleriyle buluşturdu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Özen, Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş Çocuk Korosu Konseri’ni izlediler.

Konser sonrasında Karesi İlçe Kaymakamı Abdülkadir Demir, özellikle eğitime ve sanata verdikleri değerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Özen’e bir şilt takdim ederken, Başkan Vekili Faruk Özen, Türk Müziği’nin gelecek nesillere aktarılması adına Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü katkıyı verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi.

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