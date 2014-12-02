T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çocuklara tacizde bulunduğunu itiraf eden doktora 22 yıl hapis

İngiltere’de bir doktor, Cambridge'deki hastanede 2009-2013 yılları arasında 18 çocuğa tacizde bulunduğunu kabul etti

02 Aralık 2014 08:18

İngiltere'de, kanser hastası çocuklara tacizde bulunduğu tespit edilen bir doktor 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

41 yaşındaki doktor Myles Bradbury, Cambridge'deki hastanede 2009-2013 yılları arasında 18 çocuğa tacizde bulunduğunu kabul etti.

Doktorluktan men edilen Bradbury'nin, lösemi gibi ciddi hastalıkları bulunan 18 çocuğa tacizde, birine cinsel saldırıda bulunduğu ve bir kısmının da tedavi odasında izinsiz fotoğraflarını çektiği aktarıldı.

Pedofili doktorun hastanede görev yaptığı 4 yıl boyunca yaşları 10-16 yaşları arasında değişen erkek çocukların kalemindeki kamerayı kullanarak uygunsuz fotoğraflarını çektiği ve doktorun kaleminde 170 binden fazla fotoğraf bulduğu ifade edildi.

Mahkeme ayrıca, Bradbury'nin kızını yanında bir denetmen olmadan hiçbir zaman göremeyeceğine hükmetti.

 

ETİKETLER

ingilteredoktortacizçocukmyles bradburyitiraf etti22 yıl hapiskabul etti10 yaş16 yaşhastane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24