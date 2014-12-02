Çocuklara tacizde bulunduğunu itiraf eden doktora 22 yıl hapis

İngiltere'de, kanser hastası çocuklara tacizde bulunduğu tespit edilen bir doktor 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

41 yaşındaki doktor Myles Bradbury, Cambridge'deki hastanede 2009-2013 yılları arasında 18 çocuğa tacizde bulunduğunu kabul etti.

Doktorluktan men edilen Bradbury'nin, lösemi gibi ciddi hastalıkları bulunan 18 çocuğa tacizde, birine cinsel saldırıda bulunduğu ve bir kısmının da tedavi odasında izinsiz fotoğraflarını çektiği aktarıldı.

Pedofili doktorun hastanede görev yaptığı 4 yıl boyunca yaşları 10-16 yaşları arasında değişen erkek çocukların kalemindeki kamerayı kullanarak uygunsuz fotoğraflarını çektiği ve doktorun kaleminde 170 binden fazla fotoğraf bulduğu ifade edildi.

Mahkeme ayrıca, Bradbury'nin kızını yanında bir denetmen olmadan hiçbir zaman göremeyeceğine hükmetti.