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Çocuklara tacizde bulunan bakkala 15 yıl hapis cezası

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesinde sahibi olduğu bakkal dükkanında iki kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanan, hakkında açılan dava sürerken, gizlice kaydettiği çok sayıda çocuk tacizi görüntülerinin bulunduğu flash bellekl

27 Şubat 2018 13:05

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çal ilçesinde sahibi olduğu bakkal dükkanında iki kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanan, hakkında açılan dava sürerken, gizlice kaydettiği çok sayıda çocuk tacizi görüntülerinin bulunduğu flash bellekler Antalya\'nın Manavgat ilçesinde çöpten çıkan Halil Ablan (42), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ablan hakkında çöpten çıkan görüntüler için de ayrı bir dava açılabileceği belirtildi.
​Denizler Mahallesi\'nde bakkal dükkanı işleten bekar Halil Ablan, 2015 yılının Ağustos ayında alışverişe gelen iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Halil Ablan hakkında, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Halil Ablan, şikayetçi olan iki kız çocuğunun ailelerinin, bakkaldan yaptıkları alışveriş karşılığında kendisine borcu olduğunu, ödememek için iftira attıklarını savundu.
TACİZ GÖRÜNTÜLERİ ÇÖPTEN ÇIKTI
Bakkal Abaln\'ın iki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan yargılaması sürerken, 2016 yılının Aralık ayında Antalya\'nın Manavgat ilçesinde kağıt toplayan Mehmet Türkan, çöp konteynerini karıştırırken, içinde hard disk ve flash bellekler olan poşet buldu. Poşeti alan Türkan, eve gittiğinde merak ederek açtı. Hard diskleri bilgisayara bağlayarak izleyen Türkan, gördükleri karşısında şoke oldu. Çok sayıda çocuğa cinsel istismar görüntülerini bulan Türkan, polise gitti. Yapılan araştırmada görüntülerin Çal ilçesi Denizler Mahallesi\'ndeki bakkal Halil Ablan\'a ait olduğu belirlendi. Hard diskler ve flash bellekler incelenmek üzere Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı\'na gönderildi. Görüntülerde yer alan ve cinsel tacize uğrayan çocukların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Görüntülerde yetişkin ve yaşlı kadınların da bulunduğu kaydedildi.
O GÖRÜNTÜLERİNDEN AYRI YARGILANACAK
Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bakkal dükkanında iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan yangılandığı davada, Halil Ablan\'a toplam 15 yıl hapis cezası verdi. Çöpten çıkan cinsel istismar görüntüleriyle ilgili de Ablan hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Görüntülerdeki, cinsel istismara uğrayan çocukların tespit edilip, ifadelerinin alınmasının ardından, Halil Ablan hakkında yeni bir dava açılabileceği kaydedildi.

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