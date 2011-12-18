'Çocuklara süt içirmeyin' çağrısına tepki

T24 - Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Turhan Tuncer, son dönemde özellikle çocuklara süt içirilmemesi yönünde çağrılar yapıldığını, bunun son derece yanlış olduğunu söyledi.



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın’ın, ’Çocuklara yoğurt verin, kefir verin ama sütü süt olarak içirmeyin. Çünkü süt en alerjik gıdadır’ yönündeki açıklamasının süt tüketimini olumsuz yönde etkileyebileceğini savunan Tuncer, aksine Türkiye’de süt tüketiminin gelişmiş dünya ülkelerine göre çok yetersiz olduğunu belirtti.



Bu yaklaşımınm son derece yanlış ve tehlikeli olduğunu savunan Tuncer, "Toplum olarak çok az tükettiğimiz sütün, daha yaygın kullanımını sağlamalıyız. Çünkü süt insan sağlığı için çok önemli bir besin kaynağıdır. Bu yaklaşımı gösterenlerin amacını bilmiyoruz ama, bu açıklamalara itibar edilmesin" dedi.

'Süt tüketilmeli ama hijyene de dikkat edilmeli'



Üreticilerin Türkiye’de desteklenmediğini ileri süren Tuncer, "Üretici, desteklenmek yerine vergilendirilerek, yıllarca girdi maliyetlerinin altında üretime zorlanarak yoksullaştırılmıştır. Kazanamayan 2 milyondan fazla üretici tarımdan koparılmıştır" diye konuştu. Buna rağmen bazı kesimlerin süt üreticilerine yönelik olumsuz bir kampanya başlattığını kaydeden Tuncer, şunları söyledi:



"Özellikle çocuklara ’süt içirmeyin’ denilmesini çok yanlış buluyorum. Ben gıda bölümü mezunuyum. Türk toplumunda süt içmemekten kaynaklı bağırsaklarda belirli bir flora oluşmuyor. Flora oluşmadığı için belirli bir yaştan sonra vücut sütü geri tepiyor. Söylenenlerin tersine, çocuklar sağlıklı sütle beslenmelidir. Gelecek nesil bu şekilde büyümelidir. Sütün mikrobiyolojik sorunları olabilir, ama bu ’süt içmeyin’ noktasına getirilemez. Süt çok değerli bir besin kaynağıdır. Bunu söyleyen bir profesör. Ne anlamda bunu söylediğini bilemem. Üreticiyi ve tüketiciyi düşünerek konuşmak lazım. Neye dayanarak bunu söylediniz? Analiz mi ettiniz? Süt tüketilmelidir ama hijyene de dikkat edilmelidir."

Prof. Dr. Aydın ne demişti?



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Ben anne sütü dışında, çocuklara süt içirilmesini doğru bulmuyorum. En doğrusu ek gıdalara başlar başlamaz kendi yaptığınız yoğurdu, kefiri verin, ama sütü süt olarak içirmeyin. Sadece kutu sütleri değil, günlük sütleri de. Çünkü süt en alerjik gıdadır. Çocukta başta astım olmak üzere pek çok alerjik ve kronik hastalığa sebep olabilir" açıklamasında bulunmuştu.





