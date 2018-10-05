T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Çocuklara sosyal medyadan cinsel taciz' iddiası

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, sosyal medya üzerinden çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen, evli ve 1 çocuk babası E

05 Ekim 2018 19:10

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da, sosyal medya üzerinden çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen, evli ve 1 çocuk babası E.Ş. (35), gözaltına alındı.
Bartın İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Türkiye Taş Kömürleri İşletmesi\'nden malulen emekli olduğu öğrenilen, evli ve 1 çocuk sahibi E.Ş.\'nin, sosyal medyadan farklı illerdeki çocuklara cinsel içerikli yazılar yazdığını tespit etti. E.Ş., mahkemeden alınan yakalama emriyle Kozcağız beldesinde gözaltına alındı. E.Ş.\'nin, sosyal medyadan yaşı küçük çocuklara \'Çok tatlısın\', \'Çok tatlısın canım, seni seviyorum\', \'Aşkım, bal dudaklım\' yazarak, tacizde bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARBARTIN DHABARTINBartınJandarma KomutanlığıTürkiye Taş KömürleriKozcağızOlaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24