'Çocuklara sorumluluk vermemek özgüvenini etkileyebilir'

KAYSERİ (DHA) - UZMANLAR çocuk yetiştirirken sorumluluk vermemenin, sınırlama ve uyarıda bulunmanın çocukların özgüvenine zarar verdiğini ve sağlıksız bir bağlanmaya neden olduğu konusunda uyardı. Memorial Kayseri Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Şaban Karayağız, çocuklukların ebeveynleri ile kurduğu iletişimin sağlıklı olmaması halinde gelecekteki eş ve meslek seçimini de etkileyebildiğini, evlilikten sosyal hayata kadar yaşamlarına yön verdiğini belirtti.

Dr. Karayağız, ebeveynlerin çocuklarıyla kurduğu iletişimin erişkin yaşlarda da tüm ilişkilerini etkilediğini ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti: \"Çocuğuna aşırı düşkün, ona sorumluluk vermeyen, onu sınırlayan ve sürekli uyaran, çocuğuna güven aşılamayan ya da psikolojik sorunları olan ebeveynlerin çocukları, gelişim aşamasında bir takım sorunlar yaşar. Bu tip ailelerin çocukları, yaşamları boyunca psikolojik sorunlarla yüzleşmek zorunda kalabilir. Bu sorunların en önemlilerinden biri ayrılma anksiyetesi bozukluğudur. Çocuk, zarar verici şekilde bağımlı hale geldiği kişiyi kaybedeceğini ya da başına kötü bir şeyler geleceğini düşünerek aşırı derecede kaygılanır. Bu öğrencilik döneminde çocukların okul başarısını etkiler. Bu tür çocukların kaygı nedeniyle okul ya da başka bir yere annesiz gitmek istemediği bilinmektedir\" dedi.

Güvenli bağlanma yaşayan çocukların erişkinlik döneminde de sağlıklı bir bağlanma geliştirdiğini söyleyen Dr. Karayağız, \"Ebeveynlerine güvenli bağlanan ve ilişkisi üst düzeyde olan çocukların erişkin döneminde güvenli bağlanma yeteneklerinin üst düzeyde olduğu belirlenmiştir. Baskıcı ebeveynlerin çocukları ise korkulu bağlanma biçiminin yüksek olduğu, aşırı özgüvenli yetiştirilen çocuklarda da kayıtsız bağlanma biçiminin geliştiği pek çok çalışmada tespit edilmiştir. Çocukların gelişim dönemlerinde anne ve babayla belirli bir dengenin sağlanması gerekmektedir. Çocukluk dönemindeki ebeveynlere bağlanmanın biçimi ergenlik döneminde gençlerin hayatlarına yön vermektedir. Eş seçimleri, evlilikleri, meslek seçimleri ve sosyal hayatları bağlanmanın biçimine göre şekillenmektedir. En etkili ve normal olan bağlanma türü hem çocukluk hem erişkinlik dönemi için güvenli bağlanmadır\" diye konuştu.

BU 3 DAVRANIŞ ÇOK TEHLİKELİ OLABİLİR

Uzman Dr. Şaban Karayağız, velilere çocuklarını yetiştirirken şu 3 noktaya önemle dikkat etmelerini önerdi;

- Aşırı korumacı davranış: Çocuğa aşırı korumacı davranmak psikolojisini olumsuz etkiler. Aşırı korumacı ebeveynlerin çocukları hayatları boyunca yetersiz oldukları düşüncesiyle uğraşmak zorunda kalabilir.

- Aşırı düşkünlük algısı: Çocuğa aşırı düşkün algısını oluşturmak, sorumluluk vermemek, sınırlamak veya sürekli uyarmak erişkin dönemde sorunlara neden olabilir.

- Aşırı özgüven ve ego: Çocuğa ne aşırı özgüven ne aşırı ego verebilecek davranışlardan kaçınılmalı, çocuk kayıt ve baskı altında tutulmamalı ancak toplum normları değerleri ve başkalarının haklarına saygı göstermesi gerekliliği de çocukluk çağında öğretilmelidir. Bu empati yeteneğini geliştirecektir. Aşırı özgüvenli yetişen bireylerde ileriki yaşamlarında kayıtsız bağlanma türünün daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

FOTOĞRAFLI