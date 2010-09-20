Çocuklara şiddetin önüne geçilemiyor

T24 - BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 20 yıldır yürürlükte. Ancak çocuklara halen hak ettikleri özen hala gösterilmiyor. UNICEF ve Alman Çocuklara Yardım Kurumu, Dünya Çocuk Günü'ne "Çocuklara Saygı" sloganıyla dikkat çekiyor.



Birleşmiş Milletler'in Çocuklara Karşı Şiddetin Önlenmesinden Sorumlu Özel Temsilcisi Marta Santos Pais, çocukların hedef olduğu şiddete dikkat çekerek “Her yıl milyonlarca çocuk, şiddetin her türlüsüne maruz kalıyor. Çocuklar aşağılanıyor, tartaklanıyor, sindiriliyor ve fiziksel olarak kötü muamele görüyorlar. Çocuklar ayrıca cinsel şiddet görüyor, istismar ediliyor ve evlendirilmek üzere satılıyorlar. Evlatlık verilmek ya da köle gibi çalıştırılmak için de yurtdışına satılıyorlar. Bir çok ülkede çocukların okullarda ya da diğer kurumlarda kırbaçlanarak terbiye edilmesi halen yasal” diyor.

Almanya’yı ziyaret eden Birleşmiş Milletler'in Çocuklara Karşı Şiddetin Önlenmesinden Sorumlu Özel Temsilcisi Marta Santos Pais, çocukların genelde ebeveynleri ve öğretmenleri gibi en yakınlarından şiddet gördüklerini aktarıyor ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin yirmi yıldır yürürlükte olmasına karşın halen 88 ülkede dayak cezasına izin verildiğinin altını çiziyor.

"Çocuklara karşı şiddet kabul edilemez"

Zorla evlendirme, kızların sünnet edilmesi, çocukların fuhuşa zorlanmasının çok yaygın olduğuna vurgu yapan çocuk hakları uzmanı Pais, sadece 25 ülkenin, hapishaneler ve okullarda dâhil olmak üzere çocuklara karşı her türlü şiddeti yasakladığını söyledi.

“Çocuklara karşı şiddet kabul edilemez, hiçbir şekilde gerekçelendirilemez” diyen Pais, bu nedenle Almanya’da Dünya Çocuk Günü’nde çocuklara saygının ön plana çıkartılmasının önemli olduğunu belirtti.



"Gelişmiş ülkelerde de sorun var"

UNICEF'in Almanya Temsilcisi Christian Schneider de günümüzde çocukların Almanya gibi gelişmiş ülkelerde de sorunlar yaşadığını vurguladı. Schneider, “UNICEF'in son araştırması, sanayi ülkelerinde, yani Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü üyesi ülkelerde 11 ila 15 yaş arası çocukların yüzde 40'ının geçtiğimiz yıl fiziki kavgaya, şiddete karıştığını ortaya koydu. Almanya'da bu oran yüzde 30 olarak ortaya çıktı” dedi.



Schneider bu nedenle özellikle okullarda çocukların sorunlarını şiddete başvurmadan çözmeyi öğrenmesinin kilit önem taşıdığına vurgu yaptı.

UNICEF'in Almanya temsilcisi, ayrıca sanayi ülkelerinde farklı bir sorunun da baş gösterdiğine dikkat çekti. AB topraklarındaki 6 ila 17 yaş arasındaki çocukların dörtte üçünün internet kullanıcısı olduğunu belirten Schneider şu bilgileri aktardı: “AB'de internet kullanan üç çocuktan biri burada şiddet ya da nefret içerikli sayfalara ulaşıyor. Beş ve altı çocuktan biri de internette hakarete uğradığını, rahatsız edildiğini söylüyor. On çocuktan dördü de internette pornografiye rastladığını belirtiyor.”

Almanya Çocukları Koruma Kurumu, Almanya'da ebeveynlerin yüzde 13'ünün halen çocuklarını şiddet yoluyla yetiştirdiğini ve ailelerinden uzaklaştırılan çocukların sayısında artış olduğuna dikkat çekiyor. Dolayısıyla çocuklar sadece az gelişmiş yoksul ülkelerde değil sanayi ülkelerinde de şiddete maruz kalıyor.



"Devletler ve toplumlar bilinçlendirilmeli"

Bu nedenle Birleşmiş Milletler'in Çocuklara Karşı Şiddetin Önlenmesinden Sorumlu Özel Temsilcisi Pias, devletlerin ve toplumların bu konuda bilinçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak bugün kutlanan 20 Eylül Dünya Çocuk Günü'nde çözümlenmesi gereken daha çok sorun olduğunun altını çizdi.



