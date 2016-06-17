Çocuklara plastik kullanımını azalttıracak 4 oyun

Çocuklarınıza, eğlenerek öğrenme metodu ile bir yandan doğa dostu olmayı öğretirken bir yandan da plastikleri oyunlar içinde kullanarak onlardan kurtulabilirsiniz. Böylelikle çocuklarınızla değerli bir anı da paylaşmış olabilirsiniz.

Yarattığımız yüksek hacimli plastik çöplerin doğada ayrışamamasının yanı sıra ömrü boyunca daha küçük ve daha da küçük parçalara bölünmeye devam ediyor. Okyanuslar üzerinde yüzen 270 bin ton plastik, 700 çeşit deniz canlısını tehlike altında bırakıyor. Bu durum oldukça net bir şekilde gösteriyor ki, bir değişiklik yapmanın zamanı geldi de geçiyor.

Gaiga Dergi'nin haberine göre; çocuğunuzla yapacağınız her yeşil aktivite, az ya da çok mutlaka doğa bilinci kazanmasını sağlayacaktır. Erken yaşta tam oturmayan ve daha sonra araya girecek ergenlik çağıyla birlikte rötara uğrayabilecek bu bilinç, ileride mutlaka gün yüzüne çıkacaktır. Çocuk yaşta edinilen alışkanlıkların bireyi yaşam boyu etkilediği unutulmamalıdır.

İşte çocuklara plastik kullanımını azalttıracak oyunlar:

1- Plastikten kutulardan cam kavanozlara aktarma oyunu

Daha önceden alınmış, hâli hazırda evde bulunan meyve suları olabilir. Çocuğunuzun içecekleri plastik kaplardan içmesini istemiyorsanız, evet bunu siz de düşünmüştünüz; içeceği başka bir kaba aktarabilirsiniz. Ancak tek başınıza değil. Bu işlemi bir oyun hâline getirirseniz, örneğin çocuğunuza, plastik kaplardaki içecekleri cam kavanozlara birlikte dökmeyi teklif ederseniz, içecekleri bir yerlere dökme fikri muhtemelen çok hoşuna gidecek ve en çok o dökmek isteyecektir. Bu şekilde her alışveriş sonrası alınan yiyecek/içecekleri plastik kaplardan, şişelerden evdeki cam kavanozlara aktarma işlemi ile boşaltılan kaplardan arda ne kadar çok çöp çıktığını ona gösterirseniz, eve giren içi dolu paketlerin anında çöpe dönüştüğünü görmek onda bir süre sonra farkındalık yaratmaya başlayacaktır.

2- Çöpleri doğru kutulara atma oyunu

Oyunun amacı, çöpleri doğru kutularına atarak geri dönüşüme kazandırmak. Bu oyun çocuğunuzun nesneleri tutup kutunun içine atmasını, hangi nesneyi hangi kutuya atması gerektiğini düşünmesini ve bu sayede ince motor becerileri* kazanmasını sağlayacaktır. Ayrıca, oyun vesilesiyle çocuğunuzla geri dönüşüm ile ilgili sohbet etme fırsatınız olacak. Önemli olan, çocuğun bu etkinliğe ne ölçüde katkı sağladığını görebilmektir. Belki öğretmesi uzun zaman alacak ancak bunların değerli zamanlar olduğunu ve çocuğun bu beceriyi kazanması için biraz sabır gerektiğini unutmayın.

3- Market çantası oyunu

Plastik poşetlerden kurtulmanın en iyi yolu eve plastik poşet sokmamaktır. Markete eliniz boş gitmeyin. Çocuğunuzla beraber kendinize bir market çantası edinin. Bu tamamen size ait ve markete giderken yanınızda her zaman arkadaş olacak bir çanta olsun. Satın aldığınız şeyleri onun içine koyarken, çocuğunuz için aldıklarınızı da onun çantasına koyun. Kendi çantasında kendisine ait şeylerin olduğunu görmek onu mutlu edecek, özgüvenini artıracaktır. Eve geldiğinizde çantasını boşalttıktan sonra onu kendi özel dolabına koymasını sağlayın. Bu şekilde birkaç sefer devam ettiğinizde, çocuğunuz bunu alışkanlık kazanacak ve alışveriş öncesi kapıda sizi kendi market çantasıyla bekliyor olacaktır.

4- Benim bahçem, benim sebzelerim oyunu

Market alışverişini ve plastik kullanımını azaltmanın en doğal yolu da elbette kendi bahçenizi yaratmaktır. Kumda oynar gibi çocuğunuzun toprakla haşır neşir olmasını sağlayabilirsiniz. Birlikte tohum ekmek, toprakla uğraşmak, bitkileri sulamak hem zevkli bir etkinlik olacak hem de yapılanın karşılığını alarak toprağın canlılığını görecek, kendi yarattığı mahsulleri yemenin keyfini alacaktır. Sebze sevdirme garantisi de cabası.