Çocuklara pekmezli dondurma

Çocukların gelişmesi için gerekli olan kalsiyum, demir, magnezyum ve potasyum gibi birçok minerali içeriğinde bulunduran ve yaşlılar için de faydalı olduğu belirtilen pekmezi sevdirmek için pekmezli dondurma üretildiği bildirildi.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Temiz, yaptığı açıklamada, dondurmanın, çocukların büyüme ve gelişmesinde yararlı bir besin olduğunu söyledi.



Dondurmanın sağlık açısından büyük faydası olduğunu belirten Temiz, bölümün laboratuvarında bir yıllık çalışma sonucunda çocukların severek tüketebilecekleri pekmezli dondurma ürettiklerini bildirdi.



Temiz, bir yıllık çalışma süresince dut, üzüm ve kayısı pekmezinden yapılan deneme amaçlı üretimin başarılı olduğunu ifade etti.



Temiz, Türkiye'de özellikle yaz aylarında dondurma tüketiminde büyük artışlar yaşandığını, en fazla dondurmayı çocukların tükettiğine dikkati çekerek, ellerindeki formülü talep eden dondurma üreticilerine verebileceklerini söyledi.



Ailelerin çocuklarına pekmezli dondurma yedirmelerinin çocukların sağlığı ve gelişmesi için büyük yararlar sağlayacağını ifade eden Temiz, şunları kaydetti:



"Dondurma, çocukların büyüme ve gelişmesinde oldukça yararlı bir besindir. Protein açısından dünyanın en kaliteli sütlü tatlısıdır. Böyle bir yararı olan dondurmaya pekmez kattık. İçeriğinde çocukların gelişmesi için gerekli olan kalsiyum, demir, magnezyum ve potasyum gibi birçok minerali bulunduran pekmezi çocukların tüketmesi için dondurma ile birleştirdik. Ayrıca pekmezdeki bu mineraller çocukların yanı sıra yaşlıların da kemiklerini güçlendirmek için kalsiyum ve protein içeriği bakımından faydalı olacaktır."



Pekmezin iyi bir enerji kaynağı olduğunu da hatırlatan Temiz, "Pekmez ve dondurmanın yapıldığı sütün içeriğindeki protein ve mineraller sağlıklı ve dengeli beslenme için çok önemlidir. Özellikle yaz aylarında daha çok hareket halinde olan çocukların mutlaka tüketmesi gerekir. Pekmezli dondurma başlı başına bir sağlık besinidir" dedi.



(AA)

