Çocuklara ötanaziye onay



“Neden onulmaz bir hastalığın pençesinde olan ve dayanılmaz acılar çeken çocuklara da yetişkinlere tanınan haklar tanınmasın?” Hür Brüksel Üniversitesi'nden ötanazi konusunda araştırmalar yapan bir doktor grubundan Dr. Jan Bernheim görüşlerini bu sözlerle özetliyor. Bernheim, çocuklara ötanazi hakkı verilmesinin savunucularından biri. Onkoloji uzmanına göre, ağır bir hastalıkla mücadele eden çocuklar şaşırtıcı derecede olgun ve bilinçli davranışlar sergiliyor: “Tarihin gösterdiği yaşta değiller. Psikolojik olarak çok daha olgunlar. Bu nedenle Belçika'daki çocuk doktorlarının çoğunluğu, çocuklara ötanazi hakkı verilmesini savunuyor.”

Ne var ki çocuklara ötanazi hakkı verilmesine karşı olan gruplar da var. Yahudiler, Hrıstiyan ve Müslüman cemaatler, ortak bir açıklamada, reşit yaşta olmayan kişilere ötanazi hakkı verilmesini etik gerekçelerle reddedeceklerinin altını çizdi. Avrupa Biyoetik Enstitüsü'nden Carine Brochier, “Belçika'da bir çocuk ev satın alamıyor. Alkollü içecek alamıyor. Bu yasa, çocuklara kendi ölümlerini talep etme hakkı veriyor. Bu gerçekten büyük bir sorun” diyor.

Brochier'e göre, ötanazi hakkının varlığı, ötanaziye olan talebi de artırıyor. Bu nedenle ölümcül bir hastalıkla mücadele edenlere yardım imkânlarının genişletilmesini isteyen Brochier, dayanılmaz acılar çeken ağır yetişkin hastaların ötanazi talebinin yüzde 30'unun geri çevrildiğine dikkat çekiyor. Ontolog Prof. Dr. Jan Bernheim ise ötanazi kararının kolaylıkla alınan bir karar olmadığını vurguluyor: “Şayet, hastanın aylar veya yıllarla ölçülen bir sürede ömrü kaldıysa, üçüncü bir doktorun, genellikle de bir psikoloğun görüşünün alınması gerekiyor. Bir ay düşünme süresi veriliyor. Yani karar alınmadan önce bir ay boyunca düşünmek mümkün.”

Ancak ötanazi hakkının kullanılabilmesi sıkı koşullara bağlanmış durumda. Öncelikle çocuğun ağır bir hastalğının olması ve hiçbir ilacın bu hastalığın yol açtığı ağrıları dindiremediğinin ispatlanması gerekiyor. Ayrıca bir psikoloğun da çocuğun karar alabilecek durumda olduğunu onaylaması ve ailenin de ötanaziyi kabul etmesi gerekiyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre, Belçikalıların dörtte üçü ötanazi yasalarının liberal bir biçimde düzenlenmesine karşı değil. Belçika, çocuklara ötanazi hakkı tanıyan yasa ile ötanazi hakkı konusunda yaş sınırlandırmasını kaldıran dünyadaki ilk ülke oldu. Hollanda'da, 12 yaşın üzerindeki çocyuklar ve ağır hasta dünyaya gelen bebekler için ötanazi hakkı mevcut. Hollanda ve Belçika, 2002 yılında aktif ötanazi hakkını uygulamaya geçiren ilk ülkelerdi. Belçika Senatosu, geçen yıl sonunda çocuklara ötanazi hakkı tanıyan yasayı onaylamıştı. Yasanın yürürlüğe girmesi için Belçika Kralı Philippe'nin imzalaması gerekiyor.