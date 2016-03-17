"Okullarda canlı bombaya karşı eğitim veriliyor!"

Ankara'da, 37 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından Tuba Ünsal'ın kızı Sare'nin okulunda, öğrencilere 'canlı bombadan nasıl korunulur' eğitimi verildi. Duruma tepki gösteren Ünsal, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "5 yaşında 'okuluna canlı bomba gelirse ne yapmaları gerektiğinin' eğitimini aldılar üç gün önce. Nasıl bir nesil yetişiyor, nasıl bir korku imparatorluğu hakim farkında mısınız?" ifadelerini kullandı.

Tuba Ünsal'ın paylaştığı mesajlar şöyle:

"Çocuğumun okulunun her tarafı güvenlik kameralarıyla çevrilmiş. İçeri veli olsan da vaktinden önce giremiyorsun, kapı ağzında konuşamıyorsun. 5 yaşında 'okuluna canlı bomba gelirse ne yapmaları gerektiğinin' eğitimini aldılar üç gün önce. Dehşet verici! Nasıl bir nesil yetişiyor, nasıl bir korku imparatorluğu hakim farkında mısınız? Bir vakfın vazifesi nedir?Öğrenci eğitimi?Öğrencilerini korumak? Sahip çıkmak başka?"

Çocuğumun okulunun her tarafı güvenlik kameralarıyla çevrilmiş.içeri veli olsanız da vaktinden önce giremiyorsun, kapı ağzında konuşamıyorsn — tuba ünsal (@tubaunsal) 16 Mart 2016

5 yaşında okuluna canlı bomba gelirse ne yapmaları gerektiğinin eğitimini aldılar üç gün önce.Dehşet verici — tuba ünsal (@tubaunsal) 16 Mart 2016

Nasıl bir nasil yetişiyor nasıl bir korku imparatorluğu hakim farkında mısınız? — tuba ünsal (@tubaunsal) 16 Mart 2016