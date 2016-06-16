Hürriyet yazarı Özgür Bolat, çocuklara karne hediyesi vaat etmenin birçok açıdan sakıncalı olduğunu belirterek, "Karne hediyesi bazı çocukları kısa sürede motive etse de bazılarının da motivasyonunu tamamen kaybettirir. Çünkü hediyeye ulaşamayacağını düşünen çocuklar, bir süre sonra çalışmayı bırakırlar. Bu durumda çok da üzülmezler. Çünkü karne hediyesi çocuğa kötü not alma hakkı verir" dedi.

Özgür Bolat'ın, "Çocuklara neden karne hediyesi almamalısınız?" başlığıyla yayımlanan (16 Haziran 2016) yazısı şöyle:

Bu hafta çocuklar karne alıyor ve birçok çocuk da karne hediyesi bekliyor.

Acaba çocuklara karne hediyesi almak doğru mu?

Öğrenme araçtır

Çocuklara karne hediyesi vaat etmek birçok açıdan sakıncalı.

İlk olarak karne hediyesi çocuğa “Okulda başarılı olmak, kendi içinde değersizdir” mesajı verir.

Böylelikle öğrenme, amaç olmaktan çıkar, araca dönüşür.

Asıl amaç, hediyeye ulaşmak olur. Öğrenme değersizleşir. Bir insan, sadece öğrenmek için öğrenmelidir.

Başarı ve gelişim

Hediye; hediyeye ulaşabileceğini düşünen çocukların motivasyonunu artırır ve çocuk sınıfını başarıyla geçer. Çocuk da aile de mutlu olur.

Ama aslında çocuk, başarıyı (karne hediyesi) gelişime tercih etmiş olur. Gerçek öğrenme ikinci plana atılır.

Örneğin; çocuk öğrenmesi zor olan işleri, başarısız olma korkusundan dolayı seçmez. Kolay işleri seçer. Başarıyı, gelişime tercih eder.

Sürdürülebilir motivasyon

Karne hediyesi çocuğu motive etse de aile kendisini tuzağa düşürmüş olur.

Çünkü her sene hediyenin değerini arttırmak gerekir. Çocuk aynı değerdeki bir hediyeyle motive olmaz.

Her sene hediyenin değerini arttırmak da mümkün değildir.

Çocuk, hediye için değil de öğrenme için çalışırsa, sürekli motivasyonu olur.

Motivasyon ölür

Karne hediyesi bazı çocukları kısa sürede motive etse de bazılarının da motivasyonunu tamamen kaybettirir.

Çünkü hediyeye ulaşamayacağını düşünen çocuklar, bir süre sonra çalışmayı bırakırlar.

Bu durumda çok da üzülmezler. Çünkü karne hediyesi çocuğa kötü not alma hakkı verir.

Aile bu durumda çocuğuna bir şey diyemez, çünkü çocuk, “İyi not alırsam hediye alacağınızı söylediniz. Ben hediye istemiyorum. Öyleyse kötü not alabilirim.” der.

Yani, kötü not alma hakkı otomatikman meşrulaşır.

Benim için çalış

İyi not almak ve sınıfını geçmek çocuğun sorumluluğundadır.

İnsanlar sorumluluklarını bir şey kazanmak için değil, değerlerinden dolayı yapar.

Aile karne hediyesi vaat ettiği zaman, çocuğa “Sınıfını benim için geçmelisin” mesajı verir.

Çocuğun sorumluluk alması engellenir. (Aslında not sistemi de yanlış bir sistem ama. Ona burada girmeyeceğim.)

Yapay sevgi

Aile karne hediyesi vaat ederse ama çocuk kötü not getirse, hediyeyi alamaz.

Bu durumda aile çocuğa şu mesajı verir: Biliyorum sen tableti (karne hediyesi) çok istiyorsun. Benim bu tableti seni sevdiğim, seni mutlu etmek veya oğlum/kızım olduğun için almam gerekir ama almıyorum. Çünkü istediğimi yapmadın.

Böylelikle çocuk değersiz hissetmeye başlar.

Neden hediye?

Peki, hediye zararlıysa, aileler neden hediye veriyor?

Çünkü okul çocuklarda iç motivasyon oluşturamıyor. Okullarda keşfetme ve öğrenme olmuyor.

O zaman aile bu tür dış motivasyon kaynaklarına başvurmak zorunda kalıyor.

Ne yapmalısınız?

Bu sene için çocuğunuza söz verdiyseniz, sözünüzü mutlaka tutmalısınız. Yoksa güven kaybedersiniz.

Ama diğer yıllar için çocuğunuzla konuşmalısınız.

Sizin için değil, kendisi için eğitim aldığını söylemelisiniz. Öğrenmeye odaklanmalısınız.

Ama bu tek başına yeterli olmaz. Okulların da aynı zamanda gerçek öğrenme ve keşfetme ortamı yaratması gerekir.

O zaman hediye vaadine gerek kalmaz ve evde yapay sevgi oluşmaz. Her çocuk gerçek öğrenmenin tadına varır. Sürekli motivasyonu olur.